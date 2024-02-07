Законопроект об охране границ и помощи Украине заблокирован в сенате США

Компромиссный законопроект о предоставлении помощи Израилю и Украине, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США не прошёл первое процедурное голосование в американском сенате.

Об этом свидетельствуют итоги голосования, трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Законопроект предусматривал выделение Украине $60,06 млрд, Израилю — $14,1 млрд. На обеспечение безопасности границы предусматривалось выделение $20,23 млрд.

Накануне президент США Джо Байден выразил разочарование тем, что законопроект о выделении денег на поставки оружия Украине и о безопасности границ США, вероятно, не доберётся даже до голосования в сенате.

Его выступление состоялось после того, как республиканское руководство в палате представителей США отвергло законопроект, совмещающий предложения по безопасности американских границ и по выделению новых денег на поставки оружия Украине.