Палата представителей США поддержала расследование по импичменту Байдену
Как передаёт газета The Washington Post, за резолюцию проголосовал 221 член законодательного органа, против — 212.
Ранее стало известно, что профильный комитет по регламенту палаты представителей Соединённых Штатов одобрил резолюцию по расследованию с целью вынесения импичмента Байдену.
Документ предписывает бюджетному и надзорному комитетам продолжить расследование в отношении президента США и его семьи, чтобы установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в его отношении.