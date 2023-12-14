Палата представителей США поддержала расследование по импичменту Байдену

Палата представителей конгресса США, находящаяся под контролем республиканцев, проголосовала за дальнейшее расследование с целью объявить импичмент американскому лидеру Джо Байдену.

Как передаёт газета The Washington Post, за резолюцию проголосовал 221 член законодательного органа, против — 212.

Ранее стало известно, что профильный комитет по регламенту палаты представителей Соединённых Штатов одобрил резолюцию по расследованию с целью вынесения импичмента Байдену.

Документ предписывает бюджетному и надзорному комитетам продолжить расследование в отношении президента США и его семьи, чтобы установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в его отношении.