Профильный комитет конгресса одобрил расследование с целью импичмента Байдену

Профильный комитет по регламенту палаты представителей Соединённых Штатов одобрил резолюцию по расследованию с целью вынесения импичмента американскому лидеру Джо Байдену.

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.

Отмечается, что комитет поддержал эту инициативу девятью голосами против четырёх.

Документ предписывает бюджетному и надзорному комитетам продолжить расследование в отношении президента США и его семьи, чтобы установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в его отношении.

5 декабря спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил, что Белый дом препятствует расследованию в рамках процедуры импичмента Байдена.

7 декабря члены палаты представителей от Республиканской партии представили текст резолюции, разрешающей продолжение расследования для вынесения импичмента Байдену.