Профильный комитет конгресса одобрил расследование с целью импичмента Байдену
Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.
Отмечается, что комитет поддержал эту инициативу девятью голосами против четырёх.
Документ предписывает бюджетному и надзорному комитетам продолжить расследование в отношении президента США и его семьи, чтобы установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в его отношении.
5 декабря спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил, что Белый дом препятствует расследованию в рамках процедуры импичмента Байдена.
7 декабря члены палаты представителей от Республиканской партии представили текст резолюции, разрешающей продолжение расследования для вынесения импичмента Байдену.