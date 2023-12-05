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Джонсон: Белый дом препятствует расследованию по процедуре импичмента Байдена

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Белый дом препятствует расследованию в рамках процедуры импичмента американского лидера Джо Байдена, сообщил спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон.
Джонсон: Белый дом препятствует расследованию по процедуре импичмента Байдена
  • AP
  • © Alex Brandon

Об этом сообщает РИА Новости.

«Белый дом препятствует этому расследованию», — отметил он.

По словам Джонсона, Белый дом отказывается передавать тысячи документов из национальных архивов и противится вызову свидетелей по повесткам.

Ранее председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США Джим Джордан заявил, что палата в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений Байдену в рамках процедуры импичмента.

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