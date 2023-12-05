Джонсон: Белый дом препятствует расследованию по процедуре импичмента Байдена
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Белый дом препятствует этому расследованию», — отметил он.
По словам Джонсона, Белый дом отказывается передавать тысячи документов из национальных архивов и противится вызову свидетелей по повесткам.
Ранее председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США Джим Джордан заявил, что палата в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений Байдену в рамках процедуры импичмента.