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В конгрессе представили резолюцию, санкционирующую работу над импичментом Байдена

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Члены палаты представителей от Республиканской партии представили текст резолюции, разрешающей продолжение расследования для вынесения импичмента президенту Джо Байдену.
В конгрессе представили резолюцию, санкционирующую работу над импичментом Байдена
  • Gettyimages.ru

Документ внесли на рассмотрение нижней палаты законодательного органа США от имени конгрессмена Келли Армстронга.

Как пишет ТАСС, резолюция предписывает комитетам по надзору и подотчётности, по доходам и расходам и юридическому комитету продолжить разбирательства в рамках дела об импичменте.

В резолюции говорится о необходимости выяснить, существуют ли достаточные основания для того, чтобы палата представителей воспользовалась конституционным правом на импичмент.

Документ рассмотрят 12 декабря, голосование по ней может состояться уже на следующий день.

Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон ранее заявил, что Белый дом препятствует расследованию в рамках процедуры импичмента Джо Байдена.

По его мнению, импичмент Байдена является «необходимым шагом».

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