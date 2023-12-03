Спикер конгресса США Майк Джонсон: импичмент Байдена является «необходимым шагом»
«Это стало необходимым шагом», — сказал он.
Джонсон добавил, что ряд комитетов по юрисдикции проделывает огромную работу по поиску доказательств правонарушений среди Байденов.
Однако, по его словам, Белый дом блокирует их и «скрывает тысячи страниц доказательств».
Ранее Джонсон заявил, что нет достаточной доказательной базы для запуска импичмента Байдена.
Позже в WP заявили, что палата представителей в ближайшие недели проголосует по импичменту Байдена.