Спикер конгресса США Майк Джонсон: импичмент Байдена является «необходимым шагом»

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил в эфире телеканала Fox News, что импичмент президента США Джо Байдена является «необходимым шагом» из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов его семьи.

«Это стало необходимым шагом», — сказал он.

Джонсон добавил, что ряд комитетов по юрисдикции проделывает огромную работу по поиску доказательств правонарушений среди Байденов.

Однако, по его словам, Белый дом блокирует их и «скрывает тысячи страниц доказательств».

Ранее Джонсон заявил, что нет достаточной доказательной базы для запуска импичмента Байдена.

Позже в WP заявили, что палата представителей в ближайшие недели проголосует по импичменту Байдена.