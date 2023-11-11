RT в Telegram
Подпишись

WP: спикер конгресса США Джонсон не видит оснований для импичмента Байдена

Короткая ссылка
Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что нет достаточной доказательной базы для запуска импичмента американского лидера Джо Байдена.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Джонсона, на данный момент недостаточно доказательств, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента.

Как отмечается в материале, он не считает политическим императивом добиваться отстранения Байдена от власти, учитывая его низкие предвыборные рейтинги.

1 сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена начала подготовку к возможному запуску процесса импичмента президента США со стороны Республиканской партии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить