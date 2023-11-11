WP: спикер конгресса США Джонсон не видит оснований для импичмента Байдена

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что нет достаточной доказательной базы для запуска импичмента американского лидера Джо Байдена.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Джонсона, на данный момент недостаточно доказательств, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента.

Как отмечается в материале, он не считает политическим императивом добиваться отстранения Байдена от власти, учитывая его низкие предвыборные рейтинги.

1 сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена начала подготовку к возможному запуску процесса импичмента президента США со стороны Республиканской партии.