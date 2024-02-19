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Минобороны показало ещё одно видео с брошенной техникой бежавших из Авдеевки ВСУ

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Министерство обороны России опубликовало ещё одно видео с брошенной военной техникой ВСУ в пригородах Авдеевки после бесконтрольного бегства украинских военных из города.

Министерство напомнило, что лишь отдельным разрозненным группам бойцов ВСУ удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив вооружение и военную технику. Сейчас войска России занимаются зачисткой города от боевиков и блокируют их подразделения.

На видео — повреждённая и брошенная на дорогах техника украинских военных.

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих. Как подчеркнуло российское Министерство обороны, приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства ВСУ.

Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение города российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

Кроме того, ВС России полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

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