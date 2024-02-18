МО России: приказ Сырского оставить Авдеевку выпустили спустя сутки после бегства ВСУ

Сырский приказал оставить Авдеевку спустя сутки после бегства ВСУ

Приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства ВСУ.

«Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки», — сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки. Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» населённого пункта Авдеевка. Путин направил поздравительную телеграмму подразделениям, которые участвовали в освобождении Авдеевки в ДНР.