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Путин направил телеграмму подразделениям, участвовавшим во взятии Авдеевки

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму подразделениям, которые участвовали в освобождении Авдеевки в ДНР.

Глава государства выразил благодарность военнослужащим группировки «Центр» и её командующему генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

«Сегодня группировка войск «Центр», развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой Народной Республики.

«В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454-го мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии», — говорится в телеграмме. 

Он также отметил подвиг всех, кто погиб при освобождении города. 

«Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач СВО», — добавил российский лидер.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении населённого пункта Авдеевка.

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