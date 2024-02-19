RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: ВС России освободили коксохимический завод в Авдеевке

Короткая ссылка
ВС России полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, на административных зданиях водружены российские флаги, подразделения ВСУ продолжили беспорядочное отступление.

Ранее Минобороны России показало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки в 04:00 17 февраля.

Также сообщалось, что российские бойцы нашли в Авдеевке западное оружие ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить