Минобороны: ВС России освободили коксохимический завод в Авдеевке

ВС России полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, на административных зданиях водружены российские флаги, подразделения ВСУ продолжили беспорядочное отступление.

Ранее Минобороны России показало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки в 04:00 17 февраля.

Также сообщалось, что российские бойцы нашли в Авдеевке западное оружие ВСУ.