Минобороны: ВС России освободили коксохимический завод в Авдеевке
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, на административных зданиях водружены российские флаги, подразделения ВСУ продолжили беспорядочное отступление.
Ранее Минобороны России показало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки в 04:00 17 февраля.
Также сообщалось, что российские бойцы нашли в Авдеевке западное оружие ВСУ.