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Песков: Путин заслушал первые доклады по освобождению Авдеевки утром 17 февраля

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки в 04:00 17 февраля.
Песков: Путин заслушал первые доклады по освобождению Авдеевки утром 17 февраля
  • РИА Новости

Также Песков добавил, что ещё один доклад был заслушан в 11:00.

«Накануне, 17 февраля, в 04:00 министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11:00 военачальники снова были на докладе у президента», — сказал он.

Как указал Песков, Шойгу и Герасимов тогда доложили, что «операция фактически завершена».

О полном взятии под контроль города было доложено после обеда.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1500 военнослужащих.

Также в оборонном ведомстве России подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

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