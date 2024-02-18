Песков: Путин заслушал первые доклады по освобождению Авдеевки утром 17 февраля
- РИА Новости
Также Песков добавил, что ещё один доклад был заслушан в 11:00.
«Накануне, 17 февраля, в 04:00 министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11:00 военачальники снова были на докладе у президента», — сказал он.
Как указал Песков, Шойгу и Герасимов тогда доложили, что «операция фактически завершена».
О полном взятии под контроль города было доложено после обеда.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1500 военнослужащих.
Также в оборонном ведомстве России подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.