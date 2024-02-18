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Минобороны России показало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки

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Министерство обороны России показало видео, на котором видно беспорядочное бегство подразделений ВСУ из Авдеевки под огнём российских войск.
Минобороны России показало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки
  • РИА Новости

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале RT, видно, как по дорогам двигаются толпы украинских военных, а на обочинах видна подбитая техника ВСУ.

На втором видео — уничтожение БМП украинской армии при попытке бегства. 

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

Также в оборонном ведомстве России подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

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