Минобороны России показало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки
- РИА Новости
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале RT, видно, как по дорогам двигаются толпы украинских военных, а на обочинах видна подбитая техника ВСУ.
На втором видео — уничтожение БМП украинской армии при попытке бегства.
17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.
Также в оборонном ведомстве России подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.