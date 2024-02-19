РИА Новости: российские бойцы нашли в Авдеевке западное оружие ВСУ

Российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении ВСУ в Авдеевке, РИА Новости опубликовало видео рейда отряда специального назначения «Викинг» в местах хранения оружия украинских войск.

На видео показано, что в одном из ящиков была партия снарядов для автоматического гранатомета, кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему.

«Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. 10-й завод, я всё не могу выяснить, что это за завод... Свеженькие достаточно, всего годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших АГС'ок», — сказал командир подразделения.

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

Как подчеркнуло российское Министерство обороны, приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства ВСУ.

Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение города российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.