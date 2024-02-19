Пушилин: зафиксировано много преступлений ВСУ против жителей Авдеевки

Россия зафиксировала много преступлений ВСУ по отношению к жителям Авдеевки, которая теперь контролируется российскими военными, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В эфире «Россия 24» глава региона заявил, что о преступлениях украинских военных известно из свидетельств тех людей, которые теперь «находятся в относительной безопасности в пунктах временного размещения». Эти люди рассказали, что им пришлось пережить, особенно в последние дни и в последние недели, когда противник «остервенело относился как раз к гражданскому населению».

«Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским. Всё документируется — это очень важно для последующих судов, для последующего установления ответственности за все эти преступления», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Сейчас часть гражданского населения остаётся в Авдеевке, российские военные выводят жителей в пункты временного размещения и оказывают им помощь.

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

Как подчеркнуло российское Министерство обороны, приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства ВСУ.

Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение города российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.