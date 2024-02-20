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Минобороны России: в Авдеевке находились канадские и грузинские наёмники

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В Министерстве обороны России сообщили, что в Авдеевке вместе с военнослужащими Вооружённых сил Украины находились также канадские и грузинские наёмники.
Минобороны России: в Авдеевке находились канадские и грузинские наёмники
  • Gettyimages.ru

Минобороны показало видео из освобождённой Авдеевки, на котором российские штурмовики группировки войск «Центр» указывают на позиции украинских войск в районе железнодорожного вокзала города.

По словам военных ВС России, эти позиции пытались удерживать боевики националистического подразделения «Азова»*.

«На оборудованном опорном пункте были обнаружены холодильные камеры для продуктов... импортные лекарства и продовольствие, в том числе сухпайки канадского производства, принадлежавшие иностранным наёмникам из Канады и Грузии», — рассказали в ведомстве. 

Кроме того, в одном из зданий обнаружили боеприпасы американского и чешского производства. 

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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