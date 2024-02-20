RT в Telegram
Подпишись

Марочко сообщил об активизации украинской авиации сразу на трёх направлениях

Короткая ссылка
Подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины активизировали работу авиации на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
Марочко сообщил об активизации украинской авиации сразу на трёх направлениях
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

«За несколько суток сразу на трёх направлениях (Купянском, Краснолиманском, Донецком) нашими средствами наблюдения ПВО фиксируется увеличение воздушных целей», — сказал Марочко.

Он уточнил, что зафиксирована работа как пилотируемых, так и беспилотных средств воздушного нападения и разведки. 

Ранее стало известно, что российские штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении, а после выполнили манёвр «змейка» для предотвращения пуска противником ракет ПЗРК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить