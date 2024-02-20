Марочко сообщил об активизации украинской авиации сразу на трёх направлениях

Подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины активизировали работу авиации на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

Его слова приводит РИА Новости.

«За несколько суток сразу на трёх направлениях (Купянском, Краснолиманском, Донецком) нашими средствами наблюдения ПВО фиксируется увеличение воздушных целей», — сказал Марочко.

Он уточнил, что зафиксирована работа как пилотируемых, так и беспилотных средств воздушного нападения и разведки.

Ранее стало известно, что российские штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении, а после выполнили манёвр «змейка» для предотвращения пуска противником ракет ПЗРК.