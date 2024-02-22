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Минобороны: оставленные ВСУ в Авдеевке улики подтверждают наличие наёмников в ВСУ

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Вооружённые силы Украины при бегстве из Авдеевки оставили много улик, подтверждающих участие в боевых действиях на стороне Украины наёмников из США, Канады и стран ЕС.

 Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие группировки войск «Центр» отметили, что противник при бегстве со своих позиций оставил огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наёмников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений ВСУ», — заявили в ведомстве.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ВС России смогли добиться перелома на самых сложных участках фронта в зоне СВО, в том числе благодаря героизму бойцов ВКС.

Также военный корреспондент RT Станислав Обищенко показал бункер в Авдеевке, где прятались военнослужащие Вооружённых сил Украины.

Кроме того, стало известно, что Владимир Зеленский разрешил иностранцам проходить службу в Нацгвардии Украины.

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