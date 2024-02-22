Минобороны: оставленные ВСУ в Авдеевке улики подтверждают наличие наёмников в ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие группировки войск «Центр» отметили, что противник при бегстве со своих позиций оставил огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наёмников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений ВСУ», — заявили в ведомстве.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ВС России смогли добиться перелома на самых сложных участках фронта в зоне СВО, в том числе благодаря героизму бойцов ВКС.
Также военный корреспондент RT Станислав Обищенко показал бункер в Авдеевке, где прятались военнослужащие Вооружённых сил Украины.
Кроме того, стало известно, что Владимир Зеленский разрешил иностранцам проходить службу в Нацгвардии Украины.