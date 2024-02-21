RT в Telegram
Подпишись

Военкор RT показал бункер в Авдеевке, где прятались украинские военные

Короткая ссылка
Военный корреспондент RT Станислав Обищенко показал бункер в Авдеевке, где прятались военнослужащие Вооружённых сил Украины.
Военкор RT показал бункер в Авдеевке, где прятались украинские военные
  • AP

Отмечается, что бункер строили ещё в советские годы — несколько этажей, железобетонные перекрытия.

Авиабомбам, которые использовали ВС России, удалось пробить это всё, хотя предполагалось, что бункер может выдержать ядерный удар.

Военкор выразил уверенность, что внутри укрепа однозначно остались тела военных ВСУ.

«Прорваться было сложно сюда, но мы это сделали. Радостно, что мы наконец-то взяли Авдеевку. У них хороший тут был укреп, но мы рожки им пообломали», — рассказал один из бойцов.

На кадрах видно, что ВСУ уходили из Авдеевки в спешке — в оставленном укрепе найдены натовское оружие, сигареты и еда.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км.

Подразделения украинской армии за два дня боёв в этом городе лишились 2,4 тыс. военнослужащих, отметил министр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить