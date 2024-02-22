«Грады» ВДВ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Расчёты РСЗО «Град» ВДВ уничтожили военнослужащих ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны России. По данным оборонного ведомства, в результате удара был уничтожен взвод украинских военных. Ранее российские Су-25 поразили «опорники» ВСУ на Краснолиманском направлении.