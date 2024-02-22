Российские Су-25 поразили «опорники» ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты и скопления живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипажи штурмовиков самолётов Су-25 ВКС поразили опорные пункты и скопление живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении», — заявили в ведомстве.

По его данным, кдар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 м.

Ранее ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении.

Также отряд «Варвар» спецназа «Ахмат» сорвал ротацию ВСУ в районе Клещеевки.