Forbes: замена Украиной уничтоженных Patriot может занять годы
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Отмечается, что приобретение новых комплексов обошлось бы в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет Украины.
Автор статьи подчеркнул, что Киев предпочитает получать военную помощь в качестве пожертвований и более целесообразным было бы получить её от США. Однако «дружественные к России» республиканцы в конгрессе блокируют дальнейшую помощь ВСУ.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения комплекса Patriot на Украине.