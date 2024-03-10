Forbes: замена Украиной уничтоженных Patriot может занять годы

Покупка для украинских войск новых установок для зенитных ракетных комплексов Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или годы, сообщает Forbes.

Отмечается, что приобретение новых комплексов обошлось бы в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет Украины.

Автор статьи подчеркнул, что Киев предпочитает получать военную помощь в качестве пожертвований и более целесообразным было бы получить её от США. Однако «дружественные к России» республиканцы в конгрессе блокируют дальнейшую помощь ВСУ.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения комплекса Patriot на Украине.