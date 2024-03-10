Немецкий журналист Рёпке: Украина позволила России уничтожить ЗРК Patriot

Немецкий журналист Юлиан Рёпке выразил мнение, что украинские войска разместили ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дала время ВС России для нанесения по ним удара.

Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, ВСУ разместили две пусковые установки Patriot менее чем в 40 км от линии фронта на расстоянии менее десяти метров друг от друга.

ЗРК находились там довольно долго, чтобы позволить российской армии навести и запустить по ним баллистическую ракету и уничтожить их, добавил Рёпке.

«Нет слов», — отметил Репке.

9 марта сообщалось, что в результате удара ракеты ОТРК «Искандер-М» в районе Покровска в ДНР уничтожены две ЗРК Patriot и один С-300 украинских войск.