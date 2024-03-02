«Очень серьёзный аргумент»: как комплексы «Ярс» укрепляют стратегическую ядерную триаду России

Минобороны РФ сообщило об успешном проведении пуска ракеты подвижного комплекса «Ярс» с космодрома Плесецк. Учебные боевые блоки достигли цели в заданном районе на полигоне Кура на Камчатке. РС-24 «Ярс» — стратегический комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с маневрирующими блоками индивидуального наведения. Ранее в РВСН сообщили, что завершили перевооружение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» на новейшие «Ярсы». Эти комплексы являются основой наземного компонента ядерной триады РФ и весомым аргументом для сдерживания западных стран, подчёркивают эксперты.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) осуществили успешный учебно-боевой пуск ракеты комплекса «Ярс» с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

«На государственном испытательном космодроме Плесецк расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — говорится в пресс-релизе военного ведомства.

В Минобороны добавили, что целью пуска было подтверждение тактико-технических и лётных характеристик современного ракетного комплекса.

«При подготовке к данному мероприятию Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удалённый район стартовой батареи ПГРК «Ярс» с подготовкой и проведением пуска. Все поставленные задачи выполнены в полном объёме», — подчеркнули в МО.

Напомним, в начале января в Минобороны РФ сообщили, что в 2024 году РВСН планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В ведомстве добавили, что за последние пять лет российские войска провели более 20 пусков МБР в рамках испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооружёнными силами.

Стратегическое обновление

РС-24 «Ярс» представляет собой стратегический ракетный комплекс пятого поколения с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Этот комплекс был разработан специалистами Московского института теплотехники (МИТ) для замены мобильного комплекса четвёртого поколения «Тополь».

Несмотря на общее внешнее сходство, комплексы «Ярс» по характеристикам и возможностям отличаются от своего предшественника, отмечали ранее в Минобороны.

«Существенно возросли возможности по использованию позиционного района (он увеличился и территориально и качественно). Конструктивные особенности «Ярса» позволяют проводить пуски с площадок, на которых «Тополь» мог нести дежурство только после специального инженерного дооборудования. Улучшились характеристики средств связи и базового шасси, да и сама ракета стала мощней и практически неуязвимой для существующей противоракетной обороны противника. Качественно изменилось и боевое оснащение «Ярс», — подчёркивают в российском военном ведомстве.

Комплекс «Ярс» на параде в Москве

globallookpress.com

© Komsomolskaya Pravda

Долгое время точные характеристики комплексов «Ярс» в открытых источниках не публиковались, однако в 2021 году некоторые данные об РС-24 были обнародованы в рамках выступления замминистра обороны Алексея Криворучко на едином дне военной приёмки. Согласно этим данным, калибр ракеты составляет 1,86 м, длина 17,8 м, стартовая масса — 46 т. Масса полезной нагрузки ракеты составляет 1,25 т.

В зависимости от загрузки РС-24 может поражать цели на расстоянии от 10 тыс. км до 12 тыс. км, боевая часть ракеты может нести от четырёх до шести термоядерных боеголовок с индивидуальным наведением. «Ярсы» поступают в войска как в мобильной версии, так и в стационарном шахтном варианте базирования.

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На комплексы «Ярс» и их высокий потенциал как стратегического вооружения обратили внимание и в западном экспертном сообществе. Так, американский военно-политический журнал The National Interest неоднократно анализировал возможности новых российских ракет, в том числе в материале «Российские МБР «Ярс» занимают центральное место на учениях Ракетных войск стратегического назначения».

«Данные комплексы сложно выявлять, отслеживать и поражать, что делает их потенциально более живучими, чем их аналоги шахтного базирования», — отмечало издание.

Аналитики The National Interest также констатировали, что мобильные установки «Ярс» способны маневрировать и маскировать пусковую позицию от воздушно-космических приборов обнаружения.

Кроме того, как утверждает издание, особое беспокойство в США вызывают разделяющиеся боеголовки комплексов РС-24 «Ярс».

«Большое значение, по всей видимости, носит упоминание блоков индивидуального наведения, поскольку дорожно-мобильные пусковые установки МБР уже некоторое время вызывали обеспокоенность тех, кто занимается планированием противоракетной обороны в США. Об этих блоках, похоже, доступно мало информации, однако одна ракета с несколькими блоками индивидуального наведения представляет собой пугающую и динамическую угрозу», — отмечали американские эксперты.

Материал The National Interest «Российские МБР «Ярс» занимают центральное место на учениях Ракетных войск стратегического назначения»

© The National Interest

Стоит отметить, что поставки «Ярсов» в вооружённые силы РФ идут регулярно. По данным Минобороны РФ, в начале января 2024 года мобильная группировка РВСН завершила перевооружение с подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» на новейшие «Ярсы».

«Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК «Тополь» на «Ярс» завершено переоснащение мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения», — сообщили в МО.

При этом в оборонном ведомстве уточнили, что в составе группировки ещё есть полки, на вооружении которых остаётся современный подвижный комплекс «Тополь-М» с достаточным эксплуатационным ресурсом. Перевооружение этих подразделений на «Ярс» планируется начать после 2025 года, уточнили в Минобороны.

«Играет центральную роль»

Стратегические комплексы «Ярс» на сегодня являются одним из основных элементов ядерной триады России, отметил в разговоре с RT эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров.

«Комплекс «Ярс» сейчас играет центральную роль в наземном компоненте ядерной триады России. Ракеты предыдущего поколения «Воевода» постепенно снимаются с вооружения, а комплексы «Сармат» только начали поступать в войска и ставиться на дежурство. В свою очередь, «Ярс» был создан для замены систем «Тополь» как его более мобильная и менее уязвимая версия. Мобильные установки этих комплексов можно рассредоточить и постоянно перемещать по всей территории страны, что защищает их от поражения неожиданным упреждающим ударом, прописанным в ядерной доктрине США», — подчеркнул эксперт.

Комплексы «Ярс» на марше

РИА Новости

© Вадим Савицкий

Высокая мобильность «Ярсов» является гарантией того, что стратегические силы РФ смогут нанести необходимый удар по выбранным целям из любой точки, добавил Александров. Поддержание таких систем в состоянии готовности особенно важно в нынешней геополитической обстановке, отметил аналитик.

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«Такие испытательные пуски необходимо проводить, чтобы проверить надёжность ракет и продемонстрировать их работоспособность всем потенциальным противникам России», — сказал собеседник RT.

Сейчас стратегические силы России добились не только паритета, но и превосходства над другими ядерными державами, считает Михаил Александров.

«Потому что американские системы Minuteman III устарели и неизвестно, сколько из них находятся в годном состоянии. А у нас только недавно завершилась замена комплексов мобильной группировки «Тополь» на новые «Ярсы». В сочетании с другими элементами ядерного сдерживания это очень серьёзный аргумент. И если Россия решит прибегнуть к ядерному оружию, шансов у противника не будет», — констатировал эксперт.

В свою очередь, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин подчеркнул, что комплексы «Ярс» значительно повысят эффективность российских войск стратегического назначения.

«Совершенствование стратегического вооружения сегодня чрезвычайно важно. Неслучайно Владимир Путин в своём недавнем обращении к Федеральному собранию отдельно обратил внимание на ядерные силы России и сообщил об их готовности. Это должно в значительной степени отрезвить шальные головы на Западе, в особенности в США, Великобритании и Франции. И чтобы ракеты выполняли свою задачу так, как им предписано, конечно, нужны соответствующие тренировки, нужны пуски и учения. Всё это идёт по плану», — резюмировал политолог.