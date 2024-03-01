«Гарантированно поражать цели»: как тяжёлые МБР «Сармат» усилят стратегический потенциал России

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в российские войска уже поставлены первые ракеты «Сармат». Глава государства заверил, что Россия вскоре продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве. Ранее в Минобороны отмечали, что траектория «Сармата» может проходить в том числе через Южный полюс и в космическом пространстве. Эксперты, в свою очередь, называют «Сармат» уникальным вооружением. С точки зрения аналитиков, постановка этой МБР на боевое дежурство укрепит безопасность страны.

Первые серийные межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» поставлены в войска. Об этом в послании Федеральному собранию сообщил президент России Владимир Путин.

«В войска поставлены и первые серийные тяжёлые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», — сказал российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин упомянул другие перспективные виды российского стратегического вооружения.

Владимир Путин обращается к Федеральному собранию

kremlin.ru

«Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики», — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что стратегические ядерные силы находятся «в состоянии полной готовности к гарантированному применению».

«То, что мы планировали в сфере вооружений, о чем я говорил в послании 2018 года, всё сделано или завершается эта работа», — сказал Владимир Путин.

«Невозможно перехватить»

Напомним, впервые стратегический комплекс «Сармат» российский лидер продемонстрировал во время своего послания Федеральному собранию 2018 года, немалая часть которого была посвящена перспективным вооружениям РФ. Владимир Путин тогда указал, что «Сармат» сменит комплекс Р-36М «Воевода», который стоит на вооружении с конца 1980-х годов.

Р-36М2 «Воевода»

© Минобороны РФ

В рамках послания также был продемонстрирован ролик, на котором «Сармат» летит через Северный полюс.

Напомним, «Сармат» представляет собой ракетный комплекс шахтного базирования с тяжёлой жидкостной орбитальной межконтинентальной баллистической ракетой. Он был разработан специалистами АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» и серийно производится на Красноярском машиностроительном заводе.

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Как сообщало Минобороны РФ, первый пуск в рамках лётно-конструкторских испытаний «Сармата» был успешно выполнен 20 апреля 2022 года.

Технические характеристики комплекса в открытом доступе не публиковались, однако российские официальные лица и представители оборонного ведомства за последние несколько лет сделали ряд заявлений, которые позволили составить определённое представление о возможностях «Сармата».

Так, в мае 2022 года генеральный директор, генеральный конструктор «ГРЦ Макеева» Владимир Дегтярь сообщил, что ракета не поддаётся перехвату имеющимися у потенциального противника средствами.

«Её невозможно перехватить. Потому что средства преодоления противоракетные, КСП — комплекс средств преодоления — невероятно сложный, который позволяет преодолеть любую многоэшелонированную противоракетную оборону», — сообщил Дегтярь в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

Дегтярь также отметил, что это «самая большая боевая ракета в истории человечества, созданная российской кооперацией».

По его словам, «диаметр ракеты «Сармат» три метра, длина её с 14-этажный дом, масса ракеты — более 200 тонн».

В свою очередь, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что траектории «Сармата» могут проходить и в космическом пространстве, в том числе через Южный полюс.

«За счёт энерговооружённости нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться — от нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая в принципе сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения вывода в космическое пространство», — отметил командующий РВСН.

Позднее, в июне 2022-го, Каракаев сообщил, что ракета создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард» и сможет нести несколько таких блоков.

«Что касается «Сармата», это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя «Авангарда». И он создавался в том числе и для боевого оснащения «Авангардом», с учётом того, что их количество на этом комплексе может быть больше», — сказал Каракаев в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что, по данным Минобороны, гиперзвуковые планирующие крылатые блоки «Авангард» развивают скорость 28 Махов, что примерно равно 7,5 км/с. При этом блок маневрирует по непредсказуемой траектории, что делает его поражение противоракетными средствами практически невозможным.

На ракеты «Сармат» и их высокий потенциал как стратегического вооружения обращали внимание и в западном экспертном сообществе.

Так, американский военно-политический журнал The National Interest неоднократно анализировал возможности новых российских ракет, в том числе в материале «Знакомьтесь, «Сармат» — российская тяжёлая МБР, способная поразить практически любую точку на Земле».

Знакомьтесь, «Сармат» — российская тяжёлая МБР, способная поразить практически любую точку на Земле

© The National Interest

В нём отмечалось, что «Сармат» обладает настолько впечатляющими характеристиками, что «Доктор Стрейнджлав (одержимый ядерной войной персонаж одноимённого фильма Стенли Кубрика. — RT) был бы в восторге».

«Его («Сармата». — RT) сочетание сверхбольшой дальности, гиперзвукового потенциала и многообразия ядерных боеголовок, возможно, не имеет равных», — подчёркивал The National Interest.

С точки зрения аналитиков издания, «нет сомнений в том, что Россия доминирует в ракетных технологиях на мировой арене».

«Укрепит безопасность России»

В разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин напомнил, что «Сармат» является принципиально новым видом стратегического вооружения.

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«Она обладает повышенной дальностью по сравнению с ракетами предыдущего поколения, например УР-100Н. Кроме того, она более надёжна, так как ориентирована на защиту от средств противоракетной обороны. Также выросли показатели надёжности боеголовок, что очень важно для как можно большего покрытия целей и отдельного наведения на них. Плюс ко всему, пусковые установки ракет «Сармат» также лучше защищены от возможного нападения», — рассказал Подберёзкин.

Кроме того, по его мнению, не имеющий аналогов межконтинентальный «Сармат» сможет обеспечить стратегический паритет России с другими ядерными державами.

Полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT назвал «Сармат» ракетой, обладающей уникальными боевыми характеристиками.