Наземное отставание: почему в США заговорили о недостаточных темпах модернизации ядерного арсенала

Наземный компонент ядерной триады США устарел из-за недостаточного финансирования и отставания от графика программы по его модернизации, заявили сенаторы Роджер Уикер и Дебра Фишер. По их мнению, важные обновления арсенала в рамках программы Sentinel недостаточно финансируются по вине администрации Джо Байдена. Эксперты отмечают, что задержки с обновлением ядерной триады стали причиной призывов Вашингтона к Москве вернуться к диалогу по стратегической стабильности. Однако аналитики констатируют, что наземный компонент ядерной триады у США традиционно слабее морского, который Штаты укрепляли в последнее время. Политологи полагают, что Вашингтон прикладывает усилия для сохранения уже неактуальной системы стратстабильности, чтобы дать своим ядерным силам время, необходимое для модернизации.

Стратегический ядерный арсенал США устарел и уступает российскому, заявили зампредседателя комитета по вооружённым силам сената Роджер Уикер и его коллега, зампред комитета по правилам и администрированию Дебра Фишер. Такие тезисы сенаторы от Республиканской партии обозначили в своей совместной колонке для газеты The Wall Street Journal.

«Критически важная модернизация нашего арсенала финансируется в недостаточном объёме и запаздывает. Конгресс и Белый дом должны действовать быстро, чтобы решить эти проблемы и предотвратить появление новых», — пишут американские парламентарии.

Конгрессмены напомнили, что в США запущен проект Sentinel («Страж») по обновлению арсенала ядерных межконтинентальных баллистических ракет (МБР), однако его реализацию затрудняют сильная инфляция и нехватка поставщиков ключевых технологий, квалифицированной рабочей силы и материалов.

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В сложившейся ситуации сенаторы обвинили в том числе президента США Джо Байдена и его администрацию, которые пренебрегли вопросами модернизации ядерного арсенала и не способствовали усилению промышленного потенциала страны.

Уикер и Фишер подчеркнули, что «отказ от программы Sentinel или её сокращение не вариант», поскольку безопасность США зависит от модернизированных и полностью действующих возможностей ядерного сдерживания.

В своём материале сенаторы уточнили, что с 2021 года Китай построил более 300 новых шахт для МБР, а Россия обладает крупнейшими в мире ядерными силами, включая межконтинентальные ракеты «с практически неограниченной дальностью». Кроме того, по словам конгрессменов, РФ может похвастаться десятикратным преимуществом над США в тактическом ядерном оружии малой дальности.

Отставание программы

На днях агентство Bloomberg сообщило, что стоимость программы по созданию перспективной МБР Sentinel оценивается как минимум на 37% больше, чем ранее запланированные на эти цели $96 млрд. По данным агентства, такое значительное превышение бюджета повлечёт проверку со стороны Пентагона и может стать поводом для потенциального закрытия проекта.

Пуск ракеты Minuteman III

Legion-Media

© Piemags

По оценкам, которые приводит Bloomberg, стоимость каждой из МБР (включая сопутствующие расходы, например строительство шахт) выросла со $118 млн до $162 млн без учёта инфляции, что в общей сложности раздувает расходы на всю программу до $131,5 млрд.

Проект Sentinel, реализацией которого занимается корпорация Northrop Grumman, призван заменить ракеты Minuteman III 1970-х годов в рамках модернизации триады ядерных вооружений США.

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Ранее планировалось, что первая партия из девяти МБР Sentinel поступит на вооружение стратегических сил США в 2030 году.

При этом некоторые американские политики, например сенатор Элизабет Уоррен, призывают свернуть программу из-за превышения бюджета и продолжить модернизацию ракет Minuteman III.

Однако в Пентагоне ранее предупреждали, что эти МБР уже слишком устарели и не подходят для модернизации. Так, ещё в 2021 году об этом говорил адмирал Чарльз Ричард, занимавший тогда пост главы Стратегического командования ВС США.

«Скажу предельно ясно: срок службы Minuteman III больше невозможно продлевать. Мы вообще никак не можем этого сделать... Изделие настолько старое, что в некоторых случаях не осталось чертежей (которыми можно было бы руководствоваться для модернизации. — RT)», — заявил он на конференции американских военных обозревателей.

Он пояснил, что сохранившиеся чертежи ракет Minuteman III «отстают от отраслевого стандарта примерно на шесть поколений», а техников, которые могли бы их полностью понять, уже нет в живых.

Непаритетные переговоры

Заявление американских сенаторов об отставании ядерного арсенала Вашингтона от российского — это констатация уже известных фактов, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Это объективная реальность. США явно задержались с обновлением стратегического ядерного арсенала, а РФ, судя по официальным данным, смогла уже более чем на 90% свой стратегический запас обновить. Плюс у России появились совершенно новые средства доставки ядерного оружия, такие как торпеды «Посейдон» или крылатые ракеты «Буревестник». То, что американцы выражают по этому поводу озабоченность, совершенно понятно», — сказал Батюк.

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С его точки зрения, Вашингтон знает, что не имеет паритета в стратегических ядерных силах с Россией, и поэтому стремится вернуть Москву в диалог по контролю за вооружениями, даже несмотря на фактическую заморозку двусторонних отношений между странами.

Напомним, в конце октября Москва получила от Вашингтона предложения по вопросам стратегической стабильности, при этом в российском МИД сообщили, что они поступили в письменной форме, но не в виде официального документа.

Замглавы ведомства Сергей Рябков тогда подчеркнул, что возвращение к соответствующему диалогу без изменения фундаментального враждебного курса США в отношении России «просто невозможно».

В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT обратил внимание на то, что у США наземный компонент ядерной триады был традиционно слаб по сравнению с морским.

«В последнее время США укрепляли морской компонент ядерной триады, работая над созданием крылатых ракет с ядерной боевой частью. У такого оружия есть большой потенциал для нанесения упреждающего «обезглавливающего» удара. Такие ракеты можно размещать не только на подводных лодках, но и на ракетных эсминцах и крейсерах. Деятельность по этому направлению говорит о том, что американцы корректируют развитие своего стратегического наступательного потенциала в направлении большего функционального использования. Такой путь был выбран сознательно», — пояснил эксперт.

Поэтому сенаторы обращают внимание на уже известную военным проблему с модернизацией наземного компонента ядерной триады США, добавил он. При этом Вашингтон прикладывает усилия для сохранения уже неактуальной системы стратегической стабильности с РФ, чтобы дать своим ядерным силам необходимое для модернизации время, считает аналитик.

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«Американцы ведут такого рода переговоры только в том случае, когда им это выгодно, и только в отношении тех систем, которые, как им кажется, могут быть наиболее опасными. Когда США говорят о контроле за вооружениями, они имеют в виду гиперзвуковые системы, которые уже принимаются на вооружение в РФ. Они проводят испытания своих прототипов таких ракет, но их программа отстаёт от российской», — рассуждает Подберёзкин.

Поэтому США, несмотря на очевидно неподходящий момент, пытаются провести переговоры, ограничивающие активность РФ в областях, которые могут угрожать потенциалу американского стратегического наступательного вооружения, подчеркнул политолог. Как только Вашингтон проведёт ревизию своих ядерных сил, он сразу же откажется от паритетного диалога с Россией, уверен Подберёзкин.

«Это их принципиальная позиция... Во времена Горбачёва и Ельцина Россия часто шла навстречу США, бесплатно сокращая многие системы вооружений, которые были очень дорогостоящими. С тех пор американцы всё время ожидают от Москвы односторонних уступок», — заключил специалист.