«Всё ограничилось намерениями»: как США планировали «звёздные войны» против СССР

40 лет назад президент США Рональд Рейган выступил с телевизионным сообщением о начале работы над проектом по созданию стратегической системы противоракетной обороны. В рамках Стратегической оборонной инициативы (СОИ), которая должна была обеспечить защиту США от возможного ядерного удара со стороны СССР, предлагалось размещать в космосе ракеты и оружие, которое могло бы уничтожать советские ядерные межконтинентальные ракеты на новых физических принципах. С точки зрения аналитиков, СОИ изначально была нереализуема, однако власти Советского Союза восприняли её весьма серьёзно, пойдя на переговоры с США по ограничению стратегических вооружений.

23 марта 1983 года президент США Рональд Рейган в телевизионном обращении к нации анонсировал проект по созданию стратегической системы противоракетной обороны, способной защитить Соединённые Штаты от ядерного удара со стороны СССР.

«Я отдаю распоряжение о комплексных и интенсивных действиях по формулированию долгосрочной программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, чтобы начать двигаться к достижению нашей конечной цели устранения угрозы, представляемой стратегическими ядерными ракетами. Это может проложить путь к тому, чтобы мерами по контролю над вооружениями было уничтожено само это оружие», — заявил Рейган.

Он добавил, что Вашингтон при этом якобы «не стремится ни к военному превосходству, ни к политическому преимуществу».

«Наша единственная цель — та, которую разделяют все: искать пути уменьшения угрозы ядерной войны», — подчеркнул 40-й глава Белого дома.

Выступление Рейгана, в котором он анонсировал СОИ

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Фантастическое оружие

Позднее этот проект получил название «Стратегическая оборонная инициатива». В её рамках предлагалось осуществить различные далекоидущие идеи по борьбе с межконтинентальными баллистическими ракетами, которые граничили с научной фантастикой.

В частности, среди инициатив фигурировало размещение на околоземной орбите различных видов вооружений, основанных на новых физических принципах. Это могли быть, например, лазеры с ядерной накачкой (программа «Экскалибур»), химические лазеры, орбитальные зеркала, которые перенаправляли бы на ракеты противника лазерные лучи, посылаемые с Земли, и «пучковое оружие», которое поражало бы ракеты противника потоком нейтральных частиц, летящих почти со скоростью света.

Лазерный луч с Земли, отражённый космическим зеркалом по межконтинентальной ракете

AP

В числе других предложений — использование энергии ядерного взрыва для разгона снарядов (программа «Прометей»), размещение в космосе боевых ракетных станций и рельсотронов, а также миниатюрных спутников, которые поражали бы ракеты при столкновении (проект «Блестящая галька»).

Кроме того, в рамках СОИ предполагалось задействовать большую группировку сенсорных спутников, которые должны были бы быстро и точно засечь начало ядерной атаки.

Стоит отметить, что виды оружия, которые предусматривали использование энергии ядерного взрыва в космическом пространстве, нарушали подписанный США договор 1967 года об открытом космосе. Это соглашение напрямую запрещало размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения. Ещё один документ, который нарушала СОИ, — советско-американский Договор об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года.

Столь передовые идеи в сфере защиты от ракетной атаки привлекли к СОИ внимание общественности, а также вызвали критику со стороны противников администрации Рейгана внутри США. Так, сенатор-демократ Тед Кеннеди назвал идеи президента «безрассудными прожектами звёздных войн», после чего это название прочно закрепилось за СОИ.

В свою очередь, сенатор Беннетт Джонстон охарактеризовал программу СОИ как «полнейшую глупость».

В 1987 году Американское физическое общество опубликовало доклад, в котором оценило перспективы СОИ и реализации различных видов оружия, предлагаемых в рамках программы.

В докладе говорилось, что ни одна из предложенных систем, находившихся в стадии изучения или разработки, даже отдалённо не была близка к практическому применению.

Американские учёные отмечали, что для обеспечения эффективности каждой рассматриваемой системы было необходимо как минимум в 100 раз повысить её энергоотдачу, а в некоторых случаях — в 1 млн раз, что, естественно, было невозможно.

В американском и российском экспертном сообществе укрепилось мнение, что СОИ изначально была задумана для того, чтобы ввести в заблуждение Советский Союз и заставить его вступить в дорогостоящую гонку вооружений.

Однако, согласно данным американских СМИ, конечной целью этого обмана стал не только СССР, но и конгресс США и американские налогоплательщики. Так, в 1993 году газета The New York Times в своём материале «Мистификация со «звёздными войнами» сообщила, что Пентагон подтасовал результаты тестов и сфальсифицировал другие данные, чтобы конгресс одобрил финансирование СОИ.

«Пентагон фальсифицировал испытания и подтасовывал другие данные, чтобы программа стоимостью $30 млрд казалась более успешной, чем на самом деле. Испытания были сфальсифицированы с дьявольским коварством. После трёх неудачных попыток сбить ракету-мишень с помощью перехватчика на мишени и перехватчике установили электронные устройства, что делало прямое попадание практически неизбежным», — рассказывалось в расследовании NYT.

Спутник программы «Прометей» с ядерным реактором

AP

В итоге программа «звёздных войн» была свёрнута президентом Биллом Клинтоном в 1993 году. При этом Организация по стратегической оборонной инициативе, которая занималась её реализацией, продолжила своё существование и была переименована в Организацию по обороне от баллистических ракет, на базе которой в 2002 году было сформировано существующее до сих пор Агентство по противоракетной обороне.

Рычаг давления

В беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк выразил мнение, что программа СОИ была заведомо невыполнима.

«Предполагалось размещение в космосе противоракет и лазерных установок для уничтожения ракетных боеголовок. С позиции сегодняшнего дня совершенно очевидно, что это был блеф. В Вашингтоне можно было по пальцам пересчитать истинно верующих в Стратегическую оборонную инициативу — это были сам президент Рейган и ещё несколько человек из его администрации. На каждого такого адепта СОИ приходился десяток, а то и сотня прагматиков, которые в эту инициативу не верили, но при этом считали, что эту программу надо продвигать, потому что она якобы испугала советских руководителей. Американцы смогли действительно добиться от тогдашнего советского руководства в лице прежде всего Михаила Горбачёва серьёзных уступок на переговорах», — рассказал эксперт.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган на подписании ДРСМД

РИА Новости

© Юрий Абрамочкин

При этом Батюк считает, что СОИ изначально не задумывалась лишь как операция психологического воздействия на власти СССР.

«У Рейгана были совершенно искренние намерения, но специалистам, к числу которых 40-й американский президент не относился, было понятно, что технологий для создания непроницаемого противоракетного щита просто не существует. Очевидно, что их нет даже сейчас, хотя с тех пор прошло 40 лет. Но тем не менее это всё произвело должный эффект на советских руководителей», — подчеркнул Батюк.

Он напомнил, что в исторической ретроспективе СОИ повлияла на переговорную позицию СССР при подписании договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), а также вынудила Москву тратить деньги на противодействие американской инициативе.

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В свою очередь, политолог-американист Михаил Синельников-Оришак называет СОИ «великолепным блефом».

«Он очень во многом удался, хотя изначально, возможно, блефом и не был. После всех подсчётов и оценок реальных технических возможностей стало ясно, что эту программу реализовать нельзя. А если даже её бы и постарались воплотить в жизнь, то она бы оказалась неэффективной. Но, к сожалению, в СССР всё это было воспринято достаточно серьёзно», — рассказал политолог в разговоре с RT.

Несмотря на то что учёные в СССР поначалу заявляли, что СОИ невозможно выполнить на существовавшем тогда технологическом уровне, советские власти начали предпринимать какие-то шаги, подстегнув гонку вооружений, напоминает Синельников-Оришак.

«По сути, какого-то технологического задела для самой программы СОИ, лазеров, которые бы сбивали в космосе межконтинентальные баллистические ракеты, не было. Всё ограничилось намерениями», — заключил аналитик.