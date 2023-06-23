Атомные реакторы «Посейдонов» прошли испытания

Реакторные установки «Посейдонов» доказали готовность к работе и безопасность эксплуатации в ходе испытаний.

«Они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению», — заявил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.

Первые испытания подводного беспилотника «Посейдон» запланировали на лето 2023 года.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что на Международном военно-морском салоне в Кронштадте представили корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».