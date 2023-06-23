Первые испытания «Посейдонов» запланировали на лето

Первые испытания подводного беспилотника «Посейдон» запланировали на лето, заявил источник в военно-промышленном комплексе в ходе Международного военно-морского салона в Кронштадте.

«Испытания самого «Посейдона» запланированы на лето этого года», — заявил собеседник РИА Новости.

Уточняется, что в рамках испытаний в первую очередь будет проверяться ядерная энергетическая установка.

Ранее сообщалось, что атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород» (носитель ядерных беспилотников «Посейдон») примут на вооружение российского флота в 2023 году.

«ПолитЭксперт» сообщал, что на Международном военно-морском салоне в Кронштадте представили корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».