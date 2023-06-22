Носитель ядерных БПЛА «Посейдон» АПЛ «Белгород» примут в состав ВМФ России в 2023 году

Атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород», носителя ядерных беспилотников «Посейдон», примут на вооружение российского флота в 2023 году, сообщил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

«Как президент и сказал, в этом году примем», — цитирует РИА Новости Евменова.

Ранее глава военно-морских сил Великобритании адмирал Бен Кей заявил о необходимости инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подводные лодки, которые являются одними из самых тихих в мире.

До этого стало известно, что в составе подводных сил Тихоокеанского флота к концу 2024 — началу 2025 года планируется сформировать дивизию спецподлодок — носителей суперторпед «Посейдон».