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Сенаторы назвали ядерный арсенал США устаревшим и уступающим России

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Ядерный арсенал США опасно устарел из-за недостатка финансирования и уступает России, заявили член комитета по вооружённым силам сената Роджер Уикер и руководящий член комитета по правилам и администрированию Дебра Фишер.

«Американские ядерные вооружения опасно устарели. Наша безопасность зависит от финансирования и своевременного размещения межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel», — говорится в колонке сенаторов в The Wall Street Journal.

Авторы публикации считают, что Конгрессу и американской администрации нужно быстро решить эти проблемы и предотвратить новые, признав эти провалы.

«Кремль может похвастаться преимуществом десять к одному над США в тактическом ядерном оружии малой дальности, а также в межконтинентальных ядерных торпедах и крылатых ракетах», — отметили законодатели.

Фишер и Уикер заявили, что нехватку поставщиков технологии, специалистов и материалов спровоцировала экономическая политика нынешней американской администрации.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что риск применения ядерного оружия растёт из-за действий Запада.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с RT напомнила о позиции страны по проведению ядерных испытаний.

По её словам, президент России Владимир Путин многократно подчёркивал, что первыми данные испытания российская сторона проводить не будет, но если Вашингтон их проведёт, то и Москва будет готова на это пойти.

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