Патрушев: риск применения ядерного оружия растёт из-за действий Запада
- РИА Новости
Во время речи на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ он подчеркнул, что следствием политики Вашингтона стало ухудшение обстановки в сфере глобальной безопасности.
«Их безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке», — объяснил Патрушев.
По его словам, США также провоцируют рост угроз и вызовов, в том числе речь идёт о терроризме, наркотрафике и транснациональной организованной преступности.
Ранее в МИД России заявили, что Москва намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания.