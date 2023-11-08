Патрушев: риск применения ядерного оружия растёт из-за действий Запада

Деструктивные действия западных стран повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Во время речи на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ он подчеркнул, что следствием политики Вашингтона стало ухудшение обстановки в сфере глобальной безопасности.

«Их безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке», — объяснил Патрушев.

По его словам, США также провоцируют рост угроз и вызовов, в том числе речь идёт о терроризме, наркотрафике и транснациональной организованной преступности.

Ранее в МИД России заявили, что Москва намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания.