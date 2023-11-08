RT в Telegram
Подпишись

Патрушев: риск применения ядерного оружия растёт из-за действий Запада

Короткая ссылка
Деструктивные действия западных стран повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев: риск применения ядерного оружия растёт из-за действий Запада
  • РИА Новости

Во время речи на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ он подчеркнул, что следствием политики Вашингтона стало ухудшение обстановки в сфере глобальной безопасности.

«Их безответственные действия не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, что мы сегодня можем наблюдать на Ближнем Востоке», — объяснил Патрушев.

По его словам, США также провоцируют рост угроз и вызовов, в том числе речь идёт о терроризме, наркотрафике и транснациональной организованной преступности.

Ранее в МИД России заявили, что Москва намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить