МИД: Россия намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания
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«Намерены и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания, введённый более 30 лет назад», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
При этом в МИД предупредили, что если США проведут натурные испытания на полигоне в Неваде, то это вынудит Россию действовать зеркально.
Также в министерстве добавили, что, по имеющимся данным, полигонная инфраструктура в Неваде подготовлена к таким испытаниям.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это решение является зеркальным ответом на действия США.