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МИД: Россия намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания

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Российское Министерство иностранных дел сообщило, что Россия намерена продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания после отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
МИД: Россия намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Намерены и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания, введённый более 30 лет назад», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД предупредили, что если США проведут натурные испытания на полигоне в Неваде, то это вынудит Россию действовать зеркально.

Также в министерстве добавили, что, по имеющимся данным, полигонная инфраструктура в Неваде подготовлена к таким испытаниям.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это решение является зеркальным ответом на действия США.

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