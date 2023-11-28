В МИД России напомнили о позиции страны по проведению ядерных испытаний

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с RT напомнила о позиции страны по проведению ядерных испытаний.

Как отметила дипломат, недавний ядерный взрыв в США не был испытанием оружия американской стороной и не нарушает моратория на ядерные испытания, однако Россия будет внимательно следить за Вашингтоном, чтобы этого не произошло.

«Мы будем следить за развитием ситуации», — указала Захарова.

Также представитель МИД указала, что президент России Владимир Путин многократно подчёркивал, что первыми данные испытания российская сторона проводить не будет, но если США их проведут, то и Россия будет готова на это пойти.

Ранее Захарова заявила, что налоги жителей Европейского союза уходят на спонсирование бандитизма на Украине.