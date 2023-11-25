RT в Telegram
Подпишись

Захарова: налоги европейцев уходят на спонсирование бандитизма на Украине

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что налоги жителей Европейского союза уходят на спонсирование бандитизма на Украине.
Захарова: налоги европейцев уходят на спонсирование бандитизма на Украине
  • © МИД России

Об этом она написала в Telegram.

Дипломат напомнила, что Европол опубликовал пресс-релиз о ликвидации сети киберпреступников.

Речь идёт об украинских телефонных мошенниках, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банков.

У украинских злоумышленников изъяли мобильные телефоны, серверы и сим-карты.

«Вот именно на это — на спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды (Владимиру. — RT) Зеленскому», — заключила Захарова.

Ранее МВД Украины сообщило о задержании мошенников, которые продавали украинской армии несуществующие автомобили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить