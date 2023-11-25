Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что налоги жителей Европейского союза уходят на спонсирование бандитизма на Украине.

Об этом она написала в Telegram.

Дипломат напомнила, что Европол опубликовал пресс-релиз о ликвидации сети киберпреступников.

Речь идёт об украинских телефонных мошенниках, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банков.

У украинских злоумышленников изъяли мобильные телефоны, серверы и сим-карты.

«Вот именно на это — на спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды (Владимиру. — RT) Зеленскому», — заключила Захарова.

Ранее МВД Украины сообщило о задержании мошенников, которые продавали украинской армии несуществующие автомобили.