Захарова: налоги европейцев уходят на спонсирование бандитизма на Украине
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Об этом она написала в Telegram.
Дипломат напомнила, что Европол опубликовал пресс-релиз о ликвидации сети киберпреступников.
Речь идёт об украинских телефонных мошенниках, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банков.
У украинских злоумышленников изъяли мобильные телефоны, серверы и сим-карты.
«Вот именно на это — на спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды (Владимиру. — RT) Зеленскому», — заключила Захарова.
Ранее МВД Украины сообщило о задержании мошенников, которые продавали украинской армии несуществующие автомобили.