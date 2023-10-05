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Путин: проведено последнее успешное испытание ракеты «Буревестник»

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Российский президент Владимир Путин заявил, что проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты «Буревестник».
Путин: проведено последнее успешное испытание ракеты «Буревестник»
  • AP
  • © Vladimir Smirnov

Об этом глава государства сказал в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин отметил, что практически завершена работа над современными видами стратегического оружия, которые он анонсировал несколько лет назад.

«Проведено последнее успешное испытание «Буревестника», крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой», — заявил президент.

Также Путин заявил, что российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время.

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