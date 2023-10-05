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Путин: «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время

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Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

По его словам, работа над «Сарматом» почти закончена.

«Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры и перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство», —  сказал Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».

Он отметил, что это будет сделано в ближайшее время.

Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России.

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