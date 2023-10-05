Путин: «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время
- РИА Новости
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По его словам, работа над «Сарматом» почти закончена.
«Вопрос в том, что нам нужно уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры и перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство», — сказал Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».
Он отметил, что это будет сделано в ближайшее время.
Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России.