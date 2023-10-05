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Путин: ответ России на ядерное нападение будет неприемлемым для агрессора

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Российский президент Владимир Путин заявил, что ответ России на ядерное нападение будет неприемлемым для агрессора.
Путин: ответ России на ядерное нападение будет неприемлемым для агрессора
  • AP
  • © Mikhail Metzel

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».

«Хочу заверить всех, что на сегодняшний день ответ является абсолютно неприемлемым для любого потенциального агрессора», — заявил Путин.

Он отметил, что в ответно-встречном ударе в воздухе появится столько сотен российских ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется, причём на нескольких направлениях.

Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России.

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