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Лавров рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России

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Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России.
Лавров рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России
  • Gettyimages.ru

«Беспрецедентной со времён окончания холодной войны стала серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что продекларированная задача нанести России «стратегическое поражение» окончательно застила глаза безответственным политикам, одержимым собственной безнаказанностью и утратившим элементарное чувство самосохранения.

16 сентября глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что страны Североатлантического альянса проведут в 2024 году крупнейшие после окончания холодной войны учения.

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