«Простота, точность и безотказность в эксплуатации»: чем уникальна российская противотанковая пушка «Рапира»
МО РФ продемонстрировало кадры боевого применения пушки «Рапира»
- Стрельба из пушки МТ-12 «Рапира»
- AFP
- © Sergey Bobok
Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчёта 100-мм гладкоствольной противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» на Купянском направлении. Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи украинских боевиков.
«Обнаружение подразделений противника осуществлялось военнослужащими разведывательного подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кадры объективного контроля подтвердили точное попадание всех снарядов по целям», — сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается также, что расчёты пушек «Рапира» состоят из мобилизованных, которые прошли «полный цикл практической подготовки и боевого слаживания на полигонах Западного военного округа, в том числе в тыловых районах проведения СВО».
«Снайперская винтовка»
Согласно данным Минобороны РФ, «Рапира» достаточно широко используется в зоне спецоперации. Пушка применяется для поражения бронетехники, оборонительных сооружений, опорных и командно-наблюдательных пунктов, огневых средств и складов боеприпасов ВСУ.
Также расчёты МТ-12 наносят удары по заброшенным домам местных жителей, которые ВСУ используют как укрытия и места скопления живой силы. Благодаря использованию беспилотников российской разведке удаётся своевременно фиксировать перемещение пехотинцев. Целеуказание и корректировка артиллерийского огня тоже осуществляются при помощи БПЛА.
- Боевая работа расчёта МТ-12 «Рапира» группировки войск «Запад»
«Рапира» предназначена бить прямой наводкой по тяжёлой бронетехнике. Но при необходимости 100-миллиметровое буксируемое противотанковое орудие справляется и с другими целями. С закрытых позиций дальность стрельбы увеличивается», — говорится на сайте военного ведомства России.
По информации Минобороны, боекомплект пушки МТ-12 состоит из нескольких типов боеприпасов. Бронебойные подкалиберные снаряды используются для поражения танков, самоходных артиллерийских установок (САУ) и другой военной техники, а кумулятивно-осколочные боеприпасы, как правило, применяются для огня прямой наводкой «по целям с мощной бронезащитой».
«Живая сила, огневые точки, полевые сооружения инженерного типа уничтожаются при помощи осколочно-фугасных снарядов. При установке на пушке специального прибора наведения могут использоваться выстрелы с противотанковой ракетой», — рассказали в министерстве.
К достоинствам пушки российские военные относят скорострельность, точность стрельбы, надёжность, сравнительную дешевизну используемых снарядов. «Рапира» предельно проста в эксплуатации. В боевое положение она приводится за 60 секунд.
Как поясняют в военном ведомстве, после стрельбы артиллеристы быстро сворачивают МТ-12 «для перекатывания на новую огневую точку». Кроме того, на позицию бойцы устанавливают ложное орудие. После этого расчёт ждёт, когда украинские боевики начнут обстреливать его и тем самым демаскируют себя. Такая тактика позволяет постоянно наносить по врагу новые удары.
«Противник, как правило, отвечает поздно и мимо. «Рапира» атакует стремительно. При слаженной работе расчёта пушка способна выдавать 12 выстрелов в минуту», — говорится в материалах Минобороны РФ.
МТ-12 «отличает поразительная точность», подчеркнули в министерстве. Она позволяет сохранять российским артиллеристам «заметное преимущество в контрбатарейной борьбе».
«Боевая работа противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» считается высокоточной, а само орудие артиллеристы называют «снайперской винтовкой» за простоту, точность и безотказность в эксплуатации... Дальность стрельбы более 7 км при полном заряде позволяет вкупе со слаженными действиями расчёта дать высокую эффективность», — отметили в Минобороны РФ.
- Стрельба из «Рапиры»
- © Минобороны РФ
В ведомстве добавили, что артиллеристы называют «Рапиры» одними из самых эффективных орудий. Из МТ-12 «почти невозможно промахнуться: снаряд летит именно туда, куда наведён прицел».
«Универсальное орудие»
В беседе с RT военный обозреватель Александр Бутырин заявил, что МТ-12 продемонстрировала выдающиеся боевые возможности в зоне СВО. Несмотря на относительно небольшую дальность, пушка успешно применяется против пехоты в укрытиях, военной техники и в контрбатарейной борьбе.
«Мощности 100-мм подкалиберных, кумулятивно-осколочных, осколочно-фугасных боеприпасов вполне достаточно для того, чтобы результативно работать по всем целям на линии боевого соприкосновения. К тому же наши артиллеристы научили «Рапиры» стрелять с закрытых огневых позиций, а вопросы разведки и корректировки огня решаются благодаря применению БПЛА», — пояснил Бутырин.
Важными преимуществами МТ-12 он назвал точность, конструктивную надёжность, простоту эксплуатации и быстрое обучение расчёта. Наряду с этим «Рапира» имеет низкий силуэт, что повышает её скрытность и облегчает маскировку на местности.
«МТ-12 — это буксируемое орудие, однако оно весьма мобильно. Пушку могут буксировать лёгкие гусеничные тягачи МТ-ЛБ. Расчёт быстро разворачивается на местности и покидает огневую позицию», — рассказал Бутырин.
Несмотря на солидный возраст, МТ-12 является востребованным в зоне СВО артиллерийским орудием, добавил он. После холодной войны у России осталось на складах огромное количество этих пушек и боеприпасов к ним.
Напомним, «Рапира» была создана в 1960-е годы как модернизированный вариант Т-12, первого отечественного гладкоствольного орудия. МТ-12 разработали специалисты тульского Конструкторского бюро приборостроения под руководством знаменитого оружейника Аркадия Шипунова.
Масса пушки составляла 3,1 т, длина ствола — 6,1 м, скорость буксировки — до 60 км/ч. Помимо типичных артиллерийских снарядов, в арсенал «Рапиры» вошёл противотанковый управляемый ракетный комплекс 9К116 «Кастет» дальностью 4 км. Впоследствии этот боеприпас получили и отечественные танки.
- Боевая работа расчёта МТ-12 ВС РФ на Южно-Донецком направлении
Серийное производство МТ-12 началось в 1970 году. Благодаря высоким эксплуатационным и тактико-техническим характеристикам пушка получила широкое распространение в Советской армии и странах Варшавского договора.
В комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов сообщил, что «Рапира» стала очень популярна в войсках из-за «снайперской» точности и конструктивной надёжности. При этом военное руководство СССР высоко ценило орудие за дешевизну производства.
«Невероятная точность объясняется тем, что гладкоствольный ствол «Рапиры» способен обеспечивать снаряду очень хорошую устойчивость в полёте. В 1970—1980-е годы пушка выдержала конкуренцию с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) и фактически превратилась в универсальное артиллерийское орудие. «Рапира» простая, безотказная, имеет отличный ресурс, дёшевая в производстве. По критерию «эффективность — стоимость» МТ-12, думаю, почти нет равных», — говорит Суворов.
С его точки зрения, «Рапиру» можно поставить в один ряд с такими «шедеврами советской оружейной мысли», как пушки ЗУ-23-2 и С-60 калибра 23 мм и 57-мм соответственно, которые успешно применяются в зоне СВО.
«Немало орудий советской эпохи прекрасно показывают себя в спецоперации. Да, их много на складах, но дело не только в пресловутой экономике войны и большом количестве боеприпасов к советским средствам поражения. СВО лишний раз доказывает, что в боевых действиях главное — это неприхотливость, надёжность оружия и, конечно же, профессионализм военнослужащих, которые с ним работают», — подчеркнул Суворов.
В разговоре с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин также отнёс «Рапиру» к числу безусловных достижений советской оружейной школы. По его мнению, МТ-12 способна уничтожать почти любые цели, в том числе западные танки.
«Боеприпасы «Рапиры», или «сотки», как её нередко называют в войсках, имеют высокую начальную скорость, что обеспечивает мощь и превосходную пробиваемость. Если сравнивать МТ-12 с первым и вторым поколениями ПТРК, то она лишена ряда недостатков. В частности, у расчёта орудия нет необходимости сопровождать ракету, которая, как правило, летит достаточно медленно. На мой взгляд, боевой потенциал «Рапиры» в полной мере раскрылся именно в СВО», — подытожил Литовкин.
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