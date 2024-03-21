На предприятиях ОПК в Нижегородской области: в России с февраля началось массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000

Массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000 началось в России с февраля 2024 года, сообщили в Минобороны РФ по итогам проверки Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Также многократно возросло производство авиабомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500. Кроме того, министр обороны РФ проинспектировал предприятие, на котором выпускают и ремонтируют боеприпасы к артиллерийскому комплексу «Гиацинт». В ходе рабочего совещания Шойгу констатировал, что объём производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам увеличен почти в 22 раза.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Глава оборонного ведомства проинспектировал производство авиационных средств поражения, а также артиллерийских и танковых снарядов различного калибра.

По словам гендиректора завода, предприятие в полном объёме выполняет задание по гособоронзаказу, а с начала 2024 года значительно увеличило объём выпускаемой продукции.

«Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. Также расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов. С прошлого года объём производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз», — говорится в сообщении.

Указывается, что подобные результаты были достигнуты благодаря проведению на предприятии расконсервации производственных мощностей, технического перевооружения и модернизации производственных линий изготовления снарядов современным высокотехнологичным оборудованием. Так, с 2022 года на заводе реконструировали, модернизировали и ввели в строй более 45 тыс. кв. м производственных площадей, а общая численность персонала увеличилась более чем на 1,1 тыс. человек. В то же время заработная плата на заводе возросла в среднем на 20%.

Кроме того, глава Минобороны РФ проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов на предприятии оборонно-промышленного комплекса, осуществляющего выпуск и ремонт боеприпасов к артиллерийскому комплексу «Гиацинт».

Там тоже отчитались о расширении производственных мощностей завода, в рамках которых произведена реконструкция и техническое оснащение цеха ремонта гильз, а также произведена установка нового оборудования в цехе по производству боеприпасов для артиллерийских комплексов калибра 122 и 152 мм. Вдобавок на предприятии началось строительство нового цеха сборки боеприпасов. В планах — строительство новых хранилищ для артиллерийских снарядов.

Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области

По итогам своих визитов Сергей Шойгу провёл рабочее совещание с участием руководства Минобороны России, представителей профильных органов военного управления и генеральных директоров предприятий. Он, в частности, обратил внимание на серьёзные изменения со времени предыдущей проверки.

«Если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к этим боеприпасам объём увеличен почти в 22 раза, 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции. То есть те задачи, которые мы ставили год назад, выполнены. Построены новые цеха, и они заработали в полную силу», — заявил министр.

Он добавил, что предприятия работают с опережением графика производства благодаря вводу в строй новых объектов.

«Мы рассчитывали на увеличение объёмов производства в III квартале, а добились этого уже фактически по завершении I квартала. И работа проделана огромная, предприятие не просто реконструировано и модернизировано — это по многим компонентам новое предприятие», — сказал он.

Инспекции со стороны Шойгу

Министр обороны РФ с начала года уже не первый раз проверяет ход выполнения гособоронзаказа.

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В первой половине января Сергей Шойгу посетил предприятие ОПК Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Главе военного ведомства показали запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие высокоточные боеприпасы, а также перспективные образцы вооружений.

В конце того месяца он побывал на Уральском заводе транспортного машиностроения в Екатеринбурге, где раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

В начале февраля главе оборонного ведомства показали в Удмуртии новые композитные материалы, существенно повышающие живучесть БПЛА, а также представили новые образцы разведывательных и ударных дронов, доработанные с учётом опыта их применения в СВО.

Чуть позднее он прибыл в Тульскую область, посетив НПО «Стрела» и НПО «Сплав». Там Сергею Шойгу отчитались о выполнении задания по производству радиолокационных комплексов разведки «Ястреб-АВ», «Зоопарк-1М» и радиолокационных станций «Аистёнок», а также об увеличении объёма производства снарядов.