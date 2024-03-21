Шойгу: нижегородские предприятия ОПК поставляют снаряды на достаточном уровне

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что нижегородские предприятия ОПК поддерживают на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции.

Говоря об изготовлении артиллерийских боеприпасов, он отметил, что по производству комплектующих к ним объём увеличен почти в 22 раза, 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону спецоперации.

«Те задачи, которые мы ставили год назад, выполнены. Построены новые цеха, и они заработали в полную силу», — сказал министр.

В Минобороны также сообщили, что в России начали массово производить трёхтонные фугасные авиабомбы ФАБ-3000.