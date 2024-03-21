RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: в России начали массово производить авиабомбы ФАБ-3000

Короткая ссылка
В России начали массово производить трёхтонные фугасные авиабомбы ФАБ-3000, сообщает Министерство обороны.
Минобороны: в России начали массово производить авиабомбы ФАБ-3000
  • РИА Новости

Министр Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области, отмечает ведомство.

«Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000», — сообщило министерство.

Американский телеканал CNN сообщал, что применение российской армией авиабомб ФАБ-1500 приводит к огромным потерям в рядах украинских войск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить