«Уверенное преимущество»: как крупнокалиберная артиллерия помогает ВС РФ решать задачи в ходе СВО

Министерство обороны России опубликовало кадры боевого применения буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» в Запорожской области. Орудие ведёт стрельбу осколочно-фугасными снарядами калибра 152 мм на дальности 20 км и более. По данным ведомства, в зоне СВО пушка используется для контрбатарейной борьбы, разрушения фортификаций и уничтожения военной техники. Наряду с буксируемой гаубицей ВС РФ применяют самоходные артустановки «Гиацинт-С» и «Мста-С» аналогичного калибра. Грамотная работа расчётов 152-мм пушек позволяет наносить противнику тяжёлые потери и облегчает продвижение штурмовых подразделений российской армии, отмечают аналитики.

Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевого применения 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» в Запорожской области. Расчёт пушки уничтожил буксируемое орудие ВСУ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в зоне СВО «Гиацинт-Б» работает по широкому кругу вражеских целей: оборонительным сооружениям, военной технике, артиллерийским батареям.

Кроме того, артиллеристы выполняют задачи по поражению пунктов управления и огневых средств противника. Разведку и корректировку огня для расчётов гаубиц осуществляют БПЛА.

«Расчёты буксируемых 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям противника. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы выполнили нацеливание орудия и беглым огнём нанесли удары по выявленным целям. На счету артиллеристов также подбитая тяжёлая и легкобронированная вражеская техника», — сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, «Гиацинт-Б» представляет собой дальнобойное орудие, способное уничтожать живую силу и технику на расстоянии до 28,5 км осколочно-фугасными снарядами и до 33,5 км — активно-реактивными. Также из гаубицы можно вести огонь противотанковыми кумулятивными снарядами.

Скорость, точность, маскировка

По данным Минобороны РФ, в зоне спецоперации орудия «Гиацинт-Б» часто используются в контрбатарейной борьбе, которая предполагает обмен ударами с артиллерией неприятеля с закрытых позиций. В связи с этим расчёт должен постоянно менять дислокацию и обеспечивать необходимый уровень маскировки.

«Тут очень важны скорость, обязательно точность, конечно, маскировка. Впрочем, битва всегда, и в этот раз тоже, длится недолго. Противник быстро замолкает, доказывая, что огневое превосходство явно за российскими бойцами. У артиллерийской батареи гаубиц «Гиацинт-Б» всегда новые огневые позиции», — говорится на сайте министерства.

Для обеспечения эффективной борьбы с вражеской артиллерией батарея «Гиацинтов» должна работать как единый отлаженный механизм, добавили в ведомстве.

«Одно орудие выступает в роли наживки. Укрытое в складках местности, оно вызывает огонь противника на себя. В это время операторы БПЛА и специалисты звукометрической разведки выслеживают врага — ствольные орудия или РСЗО. Остальные расчёты батареи готовы в любой момент нанести огневое поражение», — поясняется в материалах Минобороны РФ.

Расчётам «Гиацинт-Б» требуется несколько минут, чтобы сделать выстрел после получения координат цели от БПЛА. Чаще всего удары по противнику наносятся осколочно-фугасными снарядами на дальности около 20 км.

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«Работаем часто. Днём, ночью, в любое время встаём и идём работать. Для хорошей и качественной работы учитываем влажность воздуха, силу ветра, температуру воздуха, заряда, снаряда. Даже температура ствола пушки тоже играет большую роль при полёте снаряда», — приводит пресс-служба Минобороны РФ слова наводчика орудия с позывным Люберт.

Наряду с буксируемой гаубицей в зоне СВО применяется самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гиацинт-С». Она также считается эффективным средством уничтожения позиций ВСУ на дальних дистанциях и для ведения контрбатарейной борьбы.

«Минимальным количеством выстрелов бойцы успешно подавляют огневые точки боевиков, скопление их техники, укрепрайоны, опорные пункты, склады с боеприпасами. Артиллеристы получают координаты от разведчиков и расчётов БПЛА, тут же покидают укрытия и прибывают на позиции, чтобы открыть огонь по противнику», — рассказали в министерстве.

В течение минуты «Гиацинт-С» способен делать по пять-шесть выстрелов по цели. Стрельба осуществляется осколочно-фугасными снарядами на дистанции более 30 км.

Чтобы не стать жертвой ответного огня, расчёты гаубицы тщательно маскируют орудия, а при обстреле уходят в подземные укрытия. Также, по данным Минобороны РФ, в зоне СВО расчёты САУ применяют тактику круглосуточной артиллерийской карусели. Она дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции замаскированных огневых точек.

На поле боя «Гиацинт-С» используется совместно с другой самоходкой — «Мста-С», также стреляющей 152-мм боеприпасами, отметили в ведомстве.

Самоходная гаубица «Мста-С» в зоне СВО с антидроновым козырьком

РИА Новости

© Павел Лисицын

Подразделения в зоне спецоперации получают модернизированные гаубицы, которые, в отличие от базовой версии пушки, оснащены современной бортовой электроникой.

В частности, «Мста-С» в варианте М1 оборудована автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО), которая позволяет поражать цели в любое время суток и при любых погодных условиях.

«Благодаря этой системе боевая машина в автономном режиме определяет текущие координаты и рассчитывает параметры стрельбы с закрытых огневых позиций», — рассказали в госкорпорации «Ростех».

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Гаубицу в варианте М2 оснастили модернизированной версией АСУНО с улучшенными показателями точности и возможностью отображения электронной карты местности.

По данным Минобороны РФ, «Мста-СМ2» имеет улучшенную прицельную скорострельность, а применение цифровых электронных карт «существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи».

В зоне СВО «Мста-С» применяется для стрельбы на дальностях до 30 км. Как отмечают в военном ведомстве, самоходка способна нанести «максимальный урон фортификационным сооружениям», в том числе заглублённым бетонированным укреплениям.

«Уверенное преимущество»

Как подчеркнул в комментарии RT военный обозреватель Александр Хроленко, ствольная крупнокалиберная артиллерия играет большую роль в поражении объектов ВСУ на линии боевого соприкосновения.

«Примерно 80% потерь техники и пехоты противника — это результат работы артиллерии, в том числе «Гиацинтов» и «Мсты-С». В крупнокалиберной артиллерии Россия имеет уверенное преимущество на протяжении всей спецоперации. ВС РФ выстреливает значительно больше 152-мм снарядов, что, безусловно, сказывается на положении дел на фронте», — сказал Хроленко.

По его словам, постоянные артиллерийские обстрелы позволяют ВС РФ подавлять огневые точки и разрушать фортификации ВСУ, что упрощает работу штурмовых подразделений. При этом силы киевского режима испытывают хронический снарядный голод, несмотря на попытки западных спонсоров увеличить поставки боеприпасов и артиллерийских орудий.

В разговоре с RT полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин назвал дополнительным преимуществом российской армии использование смешанных артиллерийских групп, в которые входят САУ, РСЗО, буксируемые орудия и иные средства поражения.

«Они способны решать широкий спектр задач в весьма короткие сроки. В зависимости от типа цели, дальности и обстановки командир выбирает расчёт определённого орудия. Например, когда требуется отработать по объекту на дистанции 20 км и более, целесообразнее применить «Гиацинт», а когда нужно поразить скопление легкобронированной техники, то задача поступает экипажам РСЗО», — пояснил специалист.

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В настоящее время особое значение имеют САУ, способные быстрее выдвигаться на огневой рубеж и уходить с него. Тем не менее буксируемые орудия также способны наносить по врагу неожиданные удары, говорит Алёхин.

С его точки зрения, опыт СВО диктует необходимость повышения дальности стрельбы из артиллерии крупного калибра. Именно такую задачу призван решить проект самоходной установки «Коалиция-СВ». Согласно открытым данным, она имеет возможность стрелять на 70 км.

«Это очень перспективное расстояние для освоения крупнокалиберной артиллерией РФ. Кроме того, это наиболее подходящая дистанция для контрбатарейной борьбы, уничтожения складов, нарушения логистики в ближнем тылу противника. Удары на такую дистанцию способны обезопасить нашу приграничную полосу, в том числе Белгородскую область», — рассуждает Алёхин.

Аналогичной точки зрения придерживается и военный обозреватель Сергей Ищенко. В беседе с RT эксперт предположил, что опыт СВО позволит создать новые артиллерийские боеприпасы, которые смогут применять стоящие на вооружении орудия.