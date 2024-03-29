Альянс для массовки: что стоит за созданием коалиции Запада по бронетехнике для поддержки Украины

Начало работы западной коалиции по бронированной технике способно ускорить реализацию «общих с союзниками планов» Украины, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. По его словам, ещё со времён СССР Россия владеет «огромными запасами» бронетехники, а значит, Киеву «нужно обеспечивать усиление этой составляющей». По мнению экспертов, новая коалиция, вероятно, будет специализироваться на поставках в первую очередь лёгких бронированных машин, которые «с большим успехом сгорят перед российскими позициями» так же, как сгорели танки Leopard.

Запуск западной коалиции по бронированной технике способен ускорить реализацию совместных планов Украины и Запада, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

«Ещё со времён СССР Россия владеет огромными запасами бронированной техники, а значит, и нам нужно обеспечивать усиление этой составляющей… Запуск такой площадки, как «коалиция бронетехники», способен ускорить реализацию наших общих с союзниками планов», — написал Гетманцев на своей странице в Telegram.

Таким образом он оценил начало работы «коалиции бронетехники» Запада в поддержку Киева, о чём 26 марта сообщило Министерство обороны Украины на своём официальном сайте. По данным ведомства, в этот день в Варшаве состоялось первое заседание представителей стран — участниц коалиции. Инициатива по созданию альянса была предложена Польшей и Германией, идею поддержали Великобритания, Швеция и Италия.

Делегацию Украины возглавил замглавы Минобороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. По его словам, цель нового объединения — усилить «бронированный щит» ВСУ, «совместными усилиями» повысить способности украинских военных в борьбе с ВС России, обеспечить эффективное функционирование, техническое обслуживание, а также ремонт образцов техники и вооружения, предоставленных союзниками киевскому режиму.

Предполагается, что в долгосрочной перспективе страны — участницы «коалиции бронетехники» и «танковой коалиции», которая была создана ранее, помогут в создании будущего бронированного парка техники ВСУ и наладят с Украиной инновационно-промышленное партнёрство.

ВСУ на Leopard 2 в зоне СВО

AP

© Andriy Andriyenko

«Производить вооружения целиком»

По словам Гетманцева, киевскому режиму уже удалось добиться ряда договорённостей с Западом в военно-промышленной сфере. В частности, чиновник напомнил о недавнем решении Франции и Германии создать на территории Украины филиал франко-немецкой корпорации KNDS, которая создаёт самоходные артиллерийские установки (САУ) SAESAR, танки Leclerc, а также другую бронированную технику для сухопутных сил Франции и Германии, включая танки Leopard 2 и САУ Panzerhaubitze 2000.

Ранее с объявлением о том, что KNDS будет производить комплектующие и боеприпасы на Украине, выступил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню по итогам встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Тогда Лекорню заявил, что филиал будет создан «для непосредственных нужд украинской армии» и производства запчастей французских и немецких вооружений, которые использует ВСУ. Со временем, как заявил глава Минобороны Франции, на Украине «будет возможно производить вооружения целиком».

В качестве ещё одного примера наращивания сотрудничества Киева с Западом по части бронетехники Гетманцев назвал взаимодействие Украины с Испанией, которая, по его словам, приступила к восстановлению танков Leopard, продолжительное время находившихся у королевства на хранении.

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«В прошлом году, оценивая состояние своей бронетехники в запасе на складах, местные военные эксперты придавали ему эпитет «ужасное», однако, как показал опыт, её (технику. — RT) можно привести в порядок (доказано первыми девятью машинами), и через некоторое время ряды ВСУ пополнит вторая партия испанских Leopards», — сказал украинский чиновник.

Напомним, ранее испанские СМИ сообщили, что речь идёт о двух десятках танков модификации Leopard 2A4, которые хранились на складе в Сарагосе.

Гетманцев также напомнил, что украинская сторона продолжает работать с немецким оружейным концерном Rheinmetall и рассчитывает «на прогресс в реализации договорённостей» о совместном производстве шведской гусеничной боевой машины CV90.

По словам украинского чиновника, «коалиция бронетехники» займёт «достойное место» среди других «военных коалиций», включая западный союз по снабжению ВСУ системами ПВО, а также альянс по беспилотникам и киберкоалицию.

«Мы имеем дело с войной, которая является комбинацией из высокотехнологических операций ХХІ века с массовым применением беспилотной техники, систем сотовой связи, автоматизированными системами управления войсками и «самых распространённых практик» войн первой половины ХХ века, где очень важное значение играют танки и бронированные машины», — заявил Гетманцев.

«Непосильная ноша»

Однако, как отметил военный эксперт политолог Иван Коновалов, после запуска «коалиции бронетехники» для ВСУ «ничего не изменится на поле боя».

«Если мы посмотрим на историю работы «танковой коалиции», она оказалась практически бесполезной, что признавали даже западные СМИ. То же самое произойдёт и с новой «коалицией бронетехники», которая, по всей видимости, будет специализироваться, помимо ремонтных работ, также на поставке в первую очередь именно лёгких бронированных машин, которые с большим успехом сгорят перед российскими позициями так же, как и с горем пополам дошедшие до фронта танки Leopard», — сказал аналитик в беседе с RT.

Как считает эксперт, военная техника ВСУ в рамках новой «коалиции бронетехники», по всей видимости, будет ремонтироваться преимущественно в Польше.

«Варшава очень долго спорила с немецкими коллегами, сколько будет стоить такой ремонт на их территории. Польские власти будут брать деньги с Германии, причём я уверен, будут выставлять более высокие цены, чем это действительно стоит. Киеву это также интересно, поскольку у него появится возможность придумывать новые коррупционные схемы на базе работы нового альянса. Остальных участников заставили внедриться в эту коалицию для массовки и каких-то новых, хоть и незначительных поставок бронетехники», — пояснил Коновалов.

При этом эксперт сомневается, что в рамках «коалиции бронетехники» Украине и её западным союзникам удастся успешно реализовать проекты по производству вооружений и боеприпасов образца НАТО на украинской территории.

«Очень много обещаний и деклараций, они льются непрерывным потоком, однако на самом деле на Западе никто не знает, как все эти планы претворить в жизнь. Производство в тех масштабах, в которых требует Украина, никто из западных компаний налаживать не будет, поскольку на Западе контрактная система и производители не захотят делать что-то даром для Украины. Идёт подковёрная работа: с оружейными концернами пытаются договориться власти западных стран, мы видим какие-то планы, но не их конкретную реализацию», — констатировал Коновалов.

Подбитый танк Abrams под Авдеевкой

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Он назвал смешными и даже глупыми обсуждения о развёртывании производственных мощностей на Украине.

«Это просто смешно. Вся украинская территория, где расположена военная инфраструктура, простреливается российскими ВКС. И военные заводы — это тоже законная цель для войск РФ, на Западе это прекрасно понимают. И там вряд ли готовы создавать подземные заводы, которые стоят огромных денег и требуют присутствия большого количества западных специалистов», — считает эксперт.

Коновалов также усомнился в возможности реализовать планы Киева и концерна Rheinmetall по совместному производству шведской гусеничной боевой машины CV90.

«В Rheinmetall сидят ушлые менеджеры, и сомнительно, что они начнут работать себе в убыток. Если же всю эту историю будет оплачивать федеральное правительство ФРГ, то это сразу же станет непосильной ношей для бюджета страны, которая и так переживает не лучшие времена. Всё это спровоцирует жёсткие сокращения по социальным программам, а дальше можно легко представить, как на это отреагируют немцы — демонстрациями и тряской правительства. Поэтому все на Западе надеются, что конфликт на Украине закончится до того, как все эти декларации по совместному производству придётся воплощать в жизнь», — считает Коновалов.

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Схожего мнения придерживается и подполковник запаса Олег Шаландин. По его словам, никакая «коалиция бронетехники» не способна убедить такие оружейные концерны, как Rheinmetall, вкладываться в строительство заводов и ремонтных станций в стране, на территории которой идут боевые действия.

«Тем более что экономика Украины рушится на глазах, страна не имеет нужного количества систем ПВО, чтобы защитить строящиеся объекты: туда в любое время может прилететь российский высокоточный боеприпас и разрушить всё, что строилось долгие месяцы», — сказал эксперт в комментарии RT.

По его словам, все анонсированные на Западе планы по возведению заводов и ремонтных баз на Украине пока фигурируют по большей части лишь на бумаге.

«Как минимум у Киева не хватит для этого мощностей в связи с последними ударами ВС РФ по инфраструктуре Украины. На Западе тоже не готовы производить для Киева оружие, о чём сообщали сами официальные лица европейского ВПК. К тому же, чтобы наладить выпуск техники для снабжения Киева, им потребуется как минимум три года. Если же говорить о готовых натовских вооружениях, то на складах того, что может пойти на Украину, осталось очень мало», — заключил Олег Шаландин.