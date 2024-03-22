МО Франции: концерн KNDS начнёт производить комплектующие на Украине

Франко-германский оборонный концерн KNDS начнёт производить боеприпасы и комплектующие на Украине, сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

«Предприятие KNDS создаст филиал для непосредственных нужд украинской армии. Он будет производить боеприпасы, а также запчасти для французских и немецких вооружений, используемых на Украине», — приводит РИА Новости его слова по итогам встречи с главой МО ФРГ Борисом Писториусом.

Лекорню отметил, что «со временем там будет возможно производить вооружения целиком».

Ранее издание Compact писало, что возможная поставка дальнобойных ракет Taurus Вооружённым силам Украины может привести к военному конфликту между Россией и Германией.