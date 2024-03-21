Compact: поставка Taurus ВСУ приведёт к военному конфликту между Россией и ФРГ
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Об этом пишет издание Compact.
Как отметил автор статьи, использование этих ракет потребует привлечения немецких инструкторов, поскольку украинская армия в настоящий момент не способна управлять и программировать эту систему.
Издание пишет, что планы атаковать Крымский мост при помощи Taurus также могут повлиять на обострение украинского конфликта.
«Это будет означать, что целями ответных ударов России могут стать и объекты на территории Германии», — говорится в публикации.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что применение ракет Taurus для ударов по территории России стало бы фактически «объявлением войны».