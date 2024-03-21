Compact: поставка Taurus ВСУ приведёт к военному конфликту между Россией и ФРГ

Возможная поставка дальнобойных ракет Taurus Вооружённым силам Украины может привести к военному конфликту между Россией и Германией.

Об этом пишет издание Compact.

Как отметил автор статьи, использование этих ракет потребует привлечения немецких инструкторов, поскольку украинская армия в настоящий момент не способна управлять и программировать эту систему.

Издание пишет, что планы атаковать Крымский мост при помощи Taurus также могут повлиять на обострение украинского конфликта.

«Это будет означать, что целями ответных ударов России могут стать и объекты на территории Германии», — говорится в публикации.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что применение ракет Taurus для ударов по территории России стало бы фактически «объявлением войны».