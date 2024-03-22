«В качестве утешительного приза»: как Украина и НАТО планируют расширить военно-промышленное сотрудничество

Киевский режим призвал НАТО поддержать Украину летальным вооружением, возобновить тренировки на территории страны, а также развернуть там ремонтные базы. Эти вопросы обсуждались на встрече председателя военного комитета альянса и главы МИД Украины. Стороны поговорили о перспективах обеспечения боевой подготовки военнослужащих и тесном взаимодействии в промышленной сфере. Впрочем, эксперты считают, что, рассуждая о сотрудничестве с Украиной в сфере ВПК, блок пытается «подбодрить» киевский режим, поскольку у Запада нет ресурсов для дальнейшего наращивания оружейного экспорта.

Киев и НАТО обсудили военно-промышленную кооперацию, сообщили в украинском МИД.

В ходе визита председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в украинскую столицу министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба поговорил с ним о перспективах «обеспечения боевой подготовки украинских военнослужащих и тесной кооперации оборонной промышленности Украины и союзников».

«Глава МИД призвал к наращиванию поддержки Украины со стороны НАТО, в первую очередь летальным вооружением, возвращению практики тренировок на Украине, развёртыванию ремонтных баз в стране», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Там также подчеркнули, что Кулеба отметил важную роль стран — членов НАТО в предоставлении Украине «всесторонней помощи» для противостояния ВС РФ.

«Он отдельно отметил важность продолжения поддержки Украины, в частности предоставление нашей стране (Украине. — RT) критически важных видов вооружений и военной техники», — сообщили в ведомстве.

Со своей стороны, глава Военного комитета НАТО призвал Киев «не быть слишком пессимистичным» относительно ситуации на поле боя, поскольку пессимисты «не выигрывают войн». Выступая на конференции по безопасности в Киеве, Бауэр пояснил, что украинцы и их партнёры «были чрезмерно оптимистичны в 2023 году», а теперь они «не должны повторять эту ошибку и быть чрезмерно пессимистичными в 2024-м».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с председателем Военного комитета НАТО

© МИД Украины

Поддержка по максимуму

Напомним, 14 марта генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Киеву именно сейчас «нужно ещё больше помощи», поскольку у ВСУ «заканчиваются боеприпасы». Столтенберг призвал всех союзников «приложить максимум усилий и быстро обеспечить поставки», поскольку каждый день промедления «имеет ощутимые последствия на поле боя» для ВСУ.

«Так что это критический момент. И будет серьёзной исторической ошибкой позволить (президенту РФ Владимиру. — RT) Путину одержать верх... Это всем нам сулит опасность», — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что в 2023 году союзники продолжали оказывать Украине «беспрецедентный уровень поддержки». В частности, впервые некоторые страны НАТО отправили оружие большой дальности, включая британские ракеты Storm Shadow и французские ракеты SCALP, а также согласились передать Киеву самолёты F-16. Кроме того, несколько государств блока уже подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной, напомнил генсек НАТО. Речь идёт о Великобритании, Франции и Германии.

Позднее, 18 марта, в НАТО объявили, что альянс и Украина приступают «к масштабному обзору» оборонных закупок и их оптимизации. В блоке назвали это «главным приоритетом» для Киева.

«НАТО готово оказать помощь в этом процессе, чтобы он соответствовал передовому опыту союзников. НАТО будет продолжать оказывать Украине максимальную поддержку на всех этапах», — говорится в сообщении пресс-службы альянса.

Отмечается также, что обзор стратегических оборонных закупок между НАТО и Украиной осуществляется, чтобы поддержать способность Киева укреплять собственную безопасность, а также привести систему таких закупок в соответствие «с передовой практикой и стандартами НАТО».

«Обзор проводится по запросу Министерства обороны Украины и возглавляется Норвегией. Им руководят профильные эксперты из стран НАТО и Украины в тесном сотрудничестве с Агентством НАТО по обеспечению и закупкам… Его рекомендации будут способствовать увеличению подотчётности, прозрачности и оперативной совместимости, помогая прокладывать путь к будущему членству Украины в Североатлантическом союзе», — сообщили в блоке.

«Подбодрить украинские власти»

Как отмечают эксперты, несмотря на задекларированное сотрудничество Украины с НАТО, ВСУ «терпит крах на поле боя».

«Российская армия находится на наступательных позициях, и глава военного комитета НАТО Бауэр приехал в Киев подбодрить украинские власти, продемонстрировать поддержку Запада. Ничего другого в этой ситуации блок сделать не может — там не в состоянии предоставить Украине нужное количество боеприпасов или оружия. Дело в том, что западный ВПК пока не раскачал свои объёмы производства до того уровня, чтобы обеспечить всем необходимым Украину. На Западе не смогут оперативно организовать нужное количество государственных контрактов, масштабировать, увеличить производство оружия и боеприпасов. На всё это потребуется как минимум два-три года», — заметил подполковник запаса Олег Шаландин в беседе с RT.

Заседание по Украине в формате «Рамштайн»

AFP

© Daniel ROLAND

Он усомнился в том, что НАТО сможет в полной мере ответить на призыв Киева поставить ему «летальное оружие».

«Речь идёт о стрелковом вооружении, боеприпасах к нему, танках, самоходных артиллерийских орудиях. Но многие западные предприятия ОПК уже боятся поставлять на Украину свою продукцию. Те же широко разрекламированные танки Abrams или Leopard потерпели серьёзную неудачу в ходе СВО, и производители этих машин уже понесли значительные репутационные потери. Другие концерны не хотят идти по этому же пути», — пояснил Шаландин.

Он также рассказал, почему приостановились тренировки НАТО на территории Украины.

«Дело в том, что, как только натовцы начинают тренировки на украинском военном полигоне, туда прилетает какой-нибудь российский высокоточный боеприпас. Поэтому вряд ли такие манёвры возобновятся», — говорит Шаландин.

Аналитик оценил и перспективы развёртывания ремонтных баз на территории Украины.

«Всё, что там будет развёртываться, обнаружит российская разведка и уничтожат ВКС РФ высокоточными ударами. Причём произойти это может уже тогда, когда объекты будут полностью построены и, соответственно, деньги на них уже потрачены. Поэтому даже если такое сотрудничество и будет развёрнуто на Украине натовским руководством, оно вскоре сойдёт на нет по вышеперечисленным причинам», — уверен Шаландин.

В свою очередь, член правления Российской ассоциации политической науки политолог Владимир Шаповалов также считает нулевыми перспективы развёртывания натовских ремонтных производственных баз на территории Украины.

«Даже если альянс всё-таки пойдёт на этот шаг, ремонтные базы будут уничтожены. То же самое касается и строительства заводов по производству западного оружия. Это тоже не более чем демагогия, пустая болтовня западных и украинских политиков. Много раз в течение длительного времени и в Киеве, и в блоке говорили, что вот-вот откроется производство натовского оружия, но понятно, что это чревато серьёзными потерями для стран альянса, поэтому они пока на такие проекты не решаются», — отметил Шаповалов в комментарии RT.

Что касается запросов о «летальных вооружениях» от Киева, то самые массовые западные поставки уже пришлись на 2022—2023 годы — и эти показатели вряд ли уже могут быть превышены в нынешних условиях, полагает аналитик.

«Эти транши показали неэффективность натовской помощи Украине, в рамках которой были выделены колоссальные объёмы оружия. Киев иногда получал даже передовые натовские образцы, но это ВСУ не особо помогло, контрнаступление провалилось. Поэтому в данной ситуации, когда США приостановили помощь, а в ЕС уменьшили поставки, становится очевидным, что никакая поддержка Украины не сыграет особой роли. Остаются только декларации в качестве утешительного приза», — рассказал Шаповалов.

Западные и украинские политики пытаются «сделать хорошую мину при плохой игре», считает он.