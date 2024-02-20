«Бремя невыполнимых обязательств»: почему Киев старается подписать договор о безопасности с США до саммита НАТО

США намерены понизить Россию в правах в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сфабриковав материалы о нарушениях со стороны РФ по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье, заявили в Минобороны России. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Россия была по сути «выдавлена» из состава Исполнительного совета ОЗХО, вместо неё были введены Украина, Польша и Литва, никогда не имевшие своего химического оружия. Таким образом, США превратили организацию в подконтрольную площадку по сведению счетов с неугодными странами, сказал Кириллов. По словам экспертов, если Вашингтону удастся добиться понижения РФ в правах в ОЗХО, это дискредитирует организацию, а существование структуры потеряет всякий смысл.

Украина надеется подписать договор о безопасности с США до июльского саммита НАТО, который пройдёт в Вашингтоне. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Я думаю, что это возможно и раньше (саммита НАТО. — RT). Соответствующие переговоры проводились на уровне заместителя главы офиса президента Игоря Жовквы, как вы знаете, (руководитель офиса Владимира Зеленского. — RT) Андрей Ермак поддерживал постоянную связь с (помощником президента США по нацбезопасности. — RT) Джейком Салливаном. То есть с тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация, это решение может быть принято раньше», — заявила Стефанишина.

Ранее представитель американского Госдепартамента Дэниел Сайзек заявил, что заключение договора о гарантиях безопасности с Украиной «обсуждается в США», но для окончательного решения может потребоваться одобрение верхней палаты конгресса.

«Наверное, это можно сделать другими способами. Но обычно нужно одобрение сената для подобных соглашений. Поэтому есть много вопросов, как это сделать», — отметил в интервью РБК-Украина Сайзек.

Однако, по словам Стефанишиной, сейчас всё внимание Киева и его западных партнёров сосредоточено «исключительно на решении» конгресса США о предоставлении Украине очередного пакета помощи, «в котором нуждается украинский народ, украинские воины».

«Мы должны сначала выжить, а дальше думать о том, как гарантировать свою безопасность, поэтому мы сфокусированы на решении, которое должно быть принято в марте (американским конгрессом. — RT). Нам нужны деньги, нам необходимо защитить украинские города, нам нужно, чтобы у патриотов (ЗРК Patriot. — RT) были снаряды, и это вопрос банально жизни и смерти, поэтому мы концентрируемся на этом, а гарантии безопасности точно будут подписаны», — подчеркнула она, добавив, что в Киеве очень надеются на то, что когда «закончится перерыв в американском конгрессе», решение относительно пролонгации помощи Киеву будет принято.

Как пояснила Стефанишина, Соединённые Штаты «не способны предложить план Б», кроме обеспечения финансирования в рамках предоставления военной помощи киевскому режиму.

«Более того, европейские страны и Украина не имели возможности перегруппироваться, поскольку события в американском конгрессе развивались достаточно быстро, а договорённости относительно распределения направлений помощи формировались в Рамштайне месяцами… То есть, те союзники, у которых есть другие обязательства, не могут быстро перегруппироваться и предоставить Украине необходимое оружие, которое было запланировано до поддержки со стороны Соединённых Штатов», — отметила Стефанишина.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина

© AP Photo/Matthias Schrader

При этом она обратила внимание, что в Киеве также делают для себя выводы «относительно надёжности» помощи со стороны Запада.

«Мы делаем для себя выводы относительно того, что мы должны всегда иметь несколько параллельных процессов, даже понимая, что у нас есть твёрдые гарантии от союзников», — сказала украинская чиновница.

Договорённости с Западом

Напомним, Украина ведёт переговоры с рядом стран о соглашениях в сфере безопасности. Помимо Соединённых Штатов, это Канада, Румыния и Италия. С Великобританией, Францией и Германией киевский режим уже подписал аналогичные документы.

Так, 12 января Лондон и Киев заключили соглашение в сфере безопасности, которое британский премьер Риши Сунак назвал «первой из серии новых двусторонних гарантий», обещанных Украине «30 странами». Этот документ, который уже вступил в силу и будет действовать в течение 10 лет, предполагает обоюдные обязательства. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, это значит, что не только британская сторона будет помогать киевскому режиму в сфере обороны, но и сам Киев будет защищать Лондон в случае «нападения» РФ на Великобританию.

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Позднее, 16 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с Владимиром Зеленским сообщил о подписании двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между Германией и Украиной, назвав это «историческим шагом». По его словам, речь идёт о долгосрочных обязательствах, согласно которым Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву «перед лицом российской военной агрессии». В частности, Берлин поможет украинской стороне «в создании современных, обороноспособных вооружённых сил для сдерживания любого будущего нападения». Со своей стороны офис Зеленского сообщил, что ФРГ намерена помогать киевскому режиму на протяжении десяти лет, в течение которых будет действовать подписанный документ.

В тот же день соглашение о гарантиях безопасности Украины Киев подписал с Парижем. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, это знак решимости французской стороны «поддерживать Украину в долгосрочной перспективе».

В Киеве верят, что эти подписанные документы с Лондоном, Берлином и Парижем подтолкнут США выделить помощь Украине, заявил Владимир Зеленский. По его словам, три соглашения «добавляют уверенности» ему и украинскому обществу, однако не являются «альтернативой» роли Соединённых Штатов в поддержке киевского режима. Киев хочет, чтобы США «в такой момент всё же отдали приоритет помощи Украине, а не выборному процессу», отметил Зеленский.

Впрочем, в России договоры Запада и Киева о безопасности назвали пустыми.

«Заключены какие-то соглашения об общей безопасности с Францией, Германией. Но они настолько размыты, без какой-то конкретики, достаточно издевательские формулировки... В юридическом плане это ничто», — сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Штаб-квартира НАТО

AP

«Хочет решить вопрос»

Как отметил доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, заявление украинского вице-премьера Стефанишиной о планах по утверждению гарантий безопасности с США до июльского саммита НАТО говорит о том, что Киев спешит заключить с Вашингтоном такой долгосрочный договор, пока администрация Джо Байдена не покинула Белый дом.

«Зеленский прекрасно осознаёт, что в случае прихода к власти Дональда Трампа сделать это будет весьма проблематично. Украина хочет решить вопрос с получением западной военной помощи до начала саммита НАТО, где ей в очередной раз популярно объяснят, почему немедленное вступление в Североатлантический альянс — это утопия», — сказал Фельдман в беседе с RT.

По его словам, двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с администрацией США рассматривается Украиной как запасной план на случай очередной блокировки конгрессом «многострадального законопроекта» о предоставлении помощи Киеву.

«Для подписания договора с Зеленским Байдену не потребуется согласие республиканского большинства в палате представителей. Однако подобное действие только усугубит межпартийные противоречия в Вашингтоне и ослабит предвыборные позиции кандидата от демократов», — считает Фельдман.

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И даже если соглашение о гарантиях безопасности между Киевом и Вашингтоном будет подписано, это не означает, что Украина «удовлетворит все свои военные нужды», заметил аналитик.

«Скорее всего, документ будет носить рамочный характер. Американская сторона постарается избежать конкретики, чтобы не возлагать на себя бремя невыполнимых обязательств. Если же по результатам президентских выборов в США произойдёт смена правящей верхушки, то все эти договорённости потеряют какой-либо смысл. Формально не расторгая договор о гарантиях безопасности с Киевом, Трамп просто перестанет его выполнять», — спрогнозировал Фельдман.

Со своей стороны заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова отметила в комментарии RT, что заявлениями о скором подписании с США документа о гарантиях безопасности для Украины Киев хочет показать, что Соединённые Штаты не отказываются «от украинского проекта».

«Это заявление Стефанишиной не зря прозвучало на фоне того, что конгресс не только никак не может согласовать новый пакет помощи Киеву, но ещё и взял отпуск до конца февраля, забив на Украину. Задача Киева сейчас — показать для внутренней аудитории, а также для других стран Запада, что США готовы и дальше поддерживать украинский режим», — считает Федосова.

Флаги Украины и США

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В свою очередь, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заметил в разговоре с RT, что подписание странами Запада соглашений о гарантиях безопасности с Украиной не соотносится с их планами включить республику в НАТО.

«Во всём этом, казалось бы, на первый взгляд логичном процессе есть существенная несостыковка. Если Украину действительно хотят присоединить к Североатлантическому альянсу, в котором существует 5 пункт устава блока о гарантиях безопасности для стран-членов, то тогда возникает вопрос — зачем все эти соглашения Киева с Лондоном, Берлином и Парижем, если украинская республика всё равно будет в НАТО? Значит страны альянса обманывают Украину и не собираются ей предоставлять членство. Вместо этого они заключают соглашения о гарантиях безопасности, которые, как мы знаем, не стоят ровным счётом ничего», — заключил эксперт.