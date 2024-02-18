«Нарушение международно-правовых норм»: как ЕС планирует финансировать Киев за счёт доходов от замороженных активов РФ

Еврокомиссия намерена использовать доходы от замороженных активов России для финансирования производства оружия для Украины и восстановления республики, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Она заверила, что «необходимая правовая база» для этого уже сформирована. Ранее в МИД Бельгии сообщили, что ЕС подвергается давлению со стороны США по вопросу использования активов РФ для Украины, поскольку Вашингтон пока не может выделить Киеву необходимые средства. Эксперты отмечают, что Соединённые Штаты, несмотря на очевидные репутационные потери, вряд ли откажутся от идеи использовать замороженные российские активы и доходы от них в своих целях. При этом под угрозу будет поставлена стабильность всей мировой финансовой системы, считают аналитики.

Европейская комиссия намерена использовать доходы от замороженных активов России для финансирования производства оружия для Украины и восстановления республики, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы ясно дали понять, что эти доходы, эта внезапная прибыль не относятся к российским активам. Мы можем взять эти доходы и инвестировать их, например в производство оружия для Украины. Таким образом, мы можем оказать поддержку Украине непосредственно за счёт доходов или внезапной прибыли от российских активов», — сказала фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Впоследствии она добавила, что эти средства будут использоваться не только для производства оружия и военных поставок, но и для «реконструкции и восстановления» Украины.

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«Процесс идёт хорошо, мы сформировали необходимую правовую базу, и я уверена, что мы будем работать с этими доходами и внезапной прибылью», — заметила она.

Глава ЕК призвала «обставить Россию», положительно оценив меры ВСУ по модернизации западных систем вооружения «с помощью искусственного интеллекта», что делает их «более точными, более прицельными».

«Кроме того, крайне приятно видеть, как развивается производство беспилотников. И по этой причине мы будем интегрировать Украину в наши программы в области обороны, а также вместе с Украиной откроем в Киеве офис по оборонным инновациям, поскольку это сейчас тот следующий уровень, на который мы выходим», — заметила фон дер Ляйен.

Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что ЕС подвергается давлению со стороны США по вопросу использования замороженных российских активов для Украины, поскольку сам Вашингтон пока не может выделить Киеву необходимые средства.

Напомним, несмотря на многочисленные призывы президента США Джо Байдена и других представителей его администрации, в американском конгрессе до сих пор не могут одобрить помощь Украине размером около $60 млрд.

При этом в Госдепе подчеркнули, что «воодушевлены» новыми действиями Евросоюза в отношении замороженных активов РФ. Об этом заявил представитель американского ведомства Мэттью Миллер, отметив, что Соединённые Штаты продолжают переговоры с союзниками и партнёрами о том, какие шаги могут быть предприняты, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за нанесённый ущерб».

Затем 17 февраля Минюст США сообщил, что американские власти направили Эстонии почти $500 тыс. из конфискованных российских активов для оказания помощи Украине.

«Это первый подобный перевод средств США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине и второй раз, когда оперативная группа Министерства юстиции… предоставила Украине конфискованные российские активы», — отмечается в заявлении.

Минфин США

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В ведомстве также подчеркнули, что конфискованные средства переводятся в Эстонию, поскольку США не могут осуществить прямой транш украинским властям. Речь идёт о деньгах, изъятых Вашингтоном после выявления группы лиц, которые пытались импортировать в Россию высокоточные станки американского производства.

«Это решение показывает, что Министерство юстиции и его международные партнёры будут стремиться выработать новаторские решения для того, чтобы доходы российских преступных сообществ были перенаправлены в помощь украинскому народу», — говорится в сообщении министерства.

«Преследовать в юридическом поле»

Напомним, после начала специальной военной операции государства G7 и Евросоюза заморозили российские валютные резервы на сумму порядка €300 млрд, из которых около €200 млрд сконцентрировано в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчётно-клиринговых систем.

В конце октября в компании сообщили, что за девять месяцев 2023-го она заработала порядка €3 млрд в качестве процентов от инвестирования подпавших под санкции российских активов. Непредвиденные доходы, полученные таким образом, в декабре 2023 года Еврокомиссия предложила аккумулировать на отдельных счетах, чтобы позднее по возможности перенаправить их киевскому режиму.

На этой неделе Совет ЕС опубликовал на своём сайте постановление, согласно которому в Евросоюзе теперь разрешается использовать доходы от замороженных валютных резервов России, чтобы в перспективе можно было финансировать Украину. Так, органы ЕС обязали европейские центральные депозитарии, владеющие активами Центробанка РФ на сумму более €1 млн, вести учёт полученной прибыли от этих денег и хранить её отдельно, чтобы направить в бюджет ЕС на поддержку Киева.

В Кремле трактуют эти действия как незаконные.

«Мы будем преследовать в юридическом поле всех тех, кто имеет отношение к таким решениям... и к их имплементации. Россия будет защищать свои интересы», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль

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«Продемонстрировать решимость»

Как отмечают эксперты, попытки реализовать инициативы по использованию доходов от замороженных российских валютных резервов действительно незаконны и не соотносятся с международным правом.

«Ведь если их изымут либо будут использовать доходы от них, не согласовывая такие действия с собственником этих активов в лице России, это будет серьёзным нарушением международно-правовых норм. И в любом случае те, кто это всё осуществлял, понесут ответственность», — пояснил профессор факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации Иван Петров в комментарии RT.

По его словам, хоть это и не произойдёт в ближайшее время, данный вопрос в любом случае будет поднят в суде.

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«Многие западные страны, и в первую очередь США, думают завтрашним днём. Они хотят продемонстрировать свою решимость на украинском треке. Но им придётся за всё это отвечать — больше всех подставляется Бельгия, на которую потом могут повесить ответственность за всю эту кампанию. К тому времени западные чиновники, которые принимали решение на уровне ЕС и США, уже могут и не быть на своих постах, и все стрелки будут указывать на Euroclear как последнего держателя этих активов, который отвечает за их безопасность, какие бы юридические формулы ни создавались для легитимизации неправомерных действий», — отметил Петров.

Он не исключает, что в конечном итоге Соединённые Штаты могут действительно надавить на Бельгию с тем, чтобы изъять замороженные активы РФ.

«США намеренно торпедируют эту тему. То, что Москва считает воровством, Вашингтон пытается представить как благородное дело. Однако в мире видят нечистоплотность американцев и их хитрые ходы, что значительно снижает авторитет Соединённых Штатов в глазах целого ряда других стран», — констатировал Петров.

Как отметил, в свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, несмотря на очевидные издержки имиджевого характера, американские власти не откажутся от идеи о том, чтобы использовать российские замороженные активы и доходы от них.

«Сумма там колоссальная, поэтому, конечно, они не оставят эту мысль. Повод для легализации таких действий они найдут. Это могут быть такие формулировки, как «защита Украины от диктатуры России» или «защита всего свободного мира и демократии». Поэтому я думаю, что это вопрос техники и времени. Западное и международное сообщество уже готовят к легитимизации этих процессов», — сказал Блохин в разговоре с RT.

По его словам, говоря об инвестировании доходов от российских активов в производство оружия для Украины, глава Еврокомиссии, по всей видимости, имеет в виду, что эти деньги пойдут в США, которые предоставят киевскому режиму очередную порцию вооружений из запасов, которые близки к списанию.

«Между тем все российские активы пересчитают, соберут с них сливки и отправят в Соединённые Штаты. В итоге на территорию Украины поступит оружие, срок эксплуатации и хранения которого истекает, а на деньги от активов РФ будет укрепляться американский ВПК. Таким образом, Америка заработает, но не будет за это отвечать, заранее переложив всю ответственность на европейцев», — пояснил Блохин.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

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Впрочем, как прогнозирует Петров, ситуация с замороженными российскими активами и попытками Запада их присвоить вызовет дестабилизацию мировой экономики.

«Страны, которые хранят свои активы на Западе, начнут планомерно выводить их из-под юрисдикции государств, которые не смогли доказать свою надёжность. В этой ситуации выиграют те страны, которые готовы обеспечить безопасность активов и не использовать их без согласия владельца», — заключил аналитик.